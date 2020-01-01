أخبار برشلونة: خطر كبير لاحتمالية فقدان نجم الفريق وأنباء عن حسم مصير كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020:

برشلونة يعلن ظهور كورونا بصفوف الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن ظهور حالة جديدة لفيروس كورونا بالفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأكد برشلونة أن الحالة التي ظهرت، ليست من المجموعة المتوجهة إلى البرتغال لخوض ربع نهائي دوري الأبطال، بل ضمن المجموعة المكونة من 9 لاعبين والتي تتواجد في إسبانيا لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يضغط لضم فاتي "بأي ثمن"

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، العودة بكامل قوته من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت قيام سولشاير بتوصية إدارة مانشستر، بالتفاوض مع برشلونة لضم فاتي بأي ثمن، لحاجة الشياطين الحمر للاعب جديد في الخط الأمامي.

المحاولة القادمة لن تكون الأولى لضم فاتي، حيث سبق أن تفاوض يونايتد مع نظيره الكتالوني بعرض وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، وسط رفض تام من إدارة برشلونة لبيع اللاعب.

هل ينتقل كوتينيو إلى آرسنال؟

تشير تقارير من الصحف الإنجليزية إلى أن برشلونة قام بعرض خدمات فيليبي كوتينيو على آرسنال.

وبحسب التقارير فإن الجانرز لديهم الرغبة لكن الأولوية الآن تصب في مصلحة التعاقد مع ويليان في صفقة انتقال حر.

صراع بين تشيلسي وبرشلونة على تاليافيكو

يستعد تشيلسي للدخول في سباق مع برشلونة على الظهير الأيسر لآياكس نيكولاس تاليافيكو، والمطلوب أيضًا في أتلتيكو مدريد.

وبحسب سكاي سبورت فإن البلوز يرى في الأرجنتيني بديل لبن تشيلويل الذي يبدو بعيدًا عن الانضمام لستامفورد بريدج، ووضع الفريق اللندني أيضًا سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد كبيل محتمل أيضًا.

فودين يضع برناردو سيلفا على أعتاب برشلونة

يراقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح البرتغالي برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، تمهيداً للتحرك للحصول على خدماته.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين، أصبح صاحب الأفضلية على برناردو في الوقت الحالي في السيتي.

برشلونة يضع برناردو ضمن أهم أولوياته، نظراً للنقص الواضح الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب وكذلك الجناح.