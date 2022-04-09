أخبار مُفرحة وأخرى مُحبطة داخل الهلال قبل مواجهة الريان آسيويًا

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الريان، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا، وسط أنباء مُفرحة للفريق وأخرى مُحبطة.

الهلال افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2022، بالفوز على الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة.

ما هي الأخبار المُفرحة في الهلال قبل لقاء الريان؟

الهلال استعاد خدمات 4 لاعبين دفعة واحدة، وقد يتم الاستعانة بهم خلال مباراة الريان القادمة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وأصبح الثلاثي سالم الدوسري وعلي البليهي والنيجيري أوديون إيجالو جاهزون للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام الريان، حيث سينضموا للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما أن التدريبات الجماعية للهلال، شهدة عودة لاعب الوسط عبد الله عطيف بعد غياب طويل للإصابة، حيث كانت آخر مشاركة له أمام الطائي، بالجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين، بتاريخ 14 أغسطس 2021.

ما هي الأخبار المُحبطة داخل نادي الهلال؟

الخبر الأول يتمثل في إعلان نادي الهلال عن طبيعة إصابة المهاجم صالح الشهري، والتي تعرض لها خلال مباراة الشارقة بدوري أبطال آسيا.

الهلال أكد على أن الشهري يعاني من قطع في وتر القدم، وسيحتاج لتدخل جراحي من أجل العودة للملاعب، حيث يسعى الزعيم لإنهاء الأوراق الرسمية لخضوع اللاعب للجراحة.

وأما عن الثاني، فهو إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو خلال تدريبات الهلال اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الريان القطري بدوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم.

هيون سو يعاني من شد في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة أقصاها أسبوعين، على أن يعود لتدريبات الهلال بشكل طبيعي.

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