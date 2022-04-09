5 من الدوري السعودي و0 من الهلال .. التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد ضمت 5 لاعبين من الدوري السعودي لكن الغريب أنها لم تتضمن أي لاعب من الهلال رغم انتصاره في مباراة صعبة على الشارقة الإماراتي.

الأندية السعودية حققت نتائج ممتازة خلال الجولة الأولى، إذ انتصر الهلال والشباب والتعاون وتعادل الفيصلي مع الوحدات الأردني بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية يوم غدٍ الأحد.

اقرأ أيضًا | "من جلب هذا الثلاثي الأجنبي للهلال والنصر لا يحب الخير للسعودية"

وتألق عدد من نجوم الأندية السعودية في دوري الأبطال وأبرزهما ميشيل وماتيوس بيريرا نجمي الهلال وإيفر بانيجا قائد الشباب وهشام فايق لاعب وسط الفيصلي، لكن الاتحاد القاري استبعد نجوم الهلال تمامًا من حساباته للتشكيل الأفضل، والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: مشعل برشم (السد).

الدفاع: فواز الصقور وحسان تمبكتي (الشباب) وعمربيك إشمورودوف (ناساف) وضرغام إسماعيل (القوة الجوية).

الوسط: إدملسون جونيور (الدحيل) وهشام فايق (الفيصلي) وبانيجا (الشباب) وزايد العامري (الجزيرة).

الهجوم: لياندري تاوامبا (التعاون) وشوريار موغانلو (سباهان أصفهان).

👏🏻 نقدّم لكم التشكيلة المثالية للجولة الأولى من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022! pic.twitter.com/abVlh0nX19 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2022

يُشار إلى أن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا تشهد عدد من المباريات الكبيرة وأبرزها مواجهة الهلال والريان ومباراة الشباب والجزيرة وموقعة الفيصلي والسد.