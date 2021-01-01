أخبار ليفربول: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الشتوية 2021

تعرف على أخبار ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وما هي الصفقات المحتملة والراحلون عن الفريق مع بداية ميركاتو الشتاء للعام الجديد؟

لطالما أصبح ليفربول في السنوات الأخيرة قوة أوروبية كبيرة لا يستهان بها، فبعد أن وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين فاز بالكأس ذات الأذنين في المرة الثانية وأصبح بطل أوروبا، ثم فاز بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفي الموسم الماضي، نجح نادي ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن غابت البطولة عن خزائنه لمدة 30 عامًا، ويسعى إلى تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية 2021 من أجل مواصلة المنافسة على الدوري هذا الموسم.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده الريدز تحت قيادة يورجن كلوب، لا يعتبر النادي الأحمر من الأنشط في الميركانو، ففي الصيف الماضي لم يضم إلا 3 لاعبين، هم تياجو ألكانتارا وكوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا.

المزيد من الفرق

لكن، ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟ ومن هم اللاعبون المرشحون للرحيل عن الفريق؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة.

ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في سوق الانتقالات؟

يعاني ليفربول هذا الموسم في خط الدفاع، وذلك بعد إصابة فيرجيل فان دايك نجم دفاع الفريق، وبالتأكيد سيسعى لضم بديل له في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

دايوت أوباميكانو - لايبزيج

ذكرت صحيفة أتلتيك أن أوباميكانو مدافع لايبزيج قد استحوذ على اهتمام ليفربول وهو أحد أهم أهداف سوق الانتقالات الشتوية 2021.

يمتلك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا شرطًا جزائيًا قدره 40 مليون جنيه إسترليني، وعلى الأرجح سيتطلع إلى الانتقال في الصيف، لكن مع احتمال غياب فيرجيل فان ديك أهم مدافع للريدز عن الموسم بأكمله، يبدو أن أوباميكانو مناسب لملء هذا الفراغ.

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يبدو أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يرغب في ضم عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة، وهو مطلوب أيضًا في تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد، وجميعهم يراقبون وضع اللاعب الفرنسي في كامب نو.

أعرب كلوب عن إعجابه بأسلوب لعب ديمبيلي في وقت سابق، وهو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يمكن أن يكون بمثابة تدعيم جيد لفريقه، فبإمكانه أن يكون بديل لساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو أو حتى اللعب في مركز خط الوسط الهجومي.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة منفتح على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية إذا حصل على 100 مليون يورو (85 مليون جنيه استرليني).

بن وايت - برايتون

يعد وايت هدفًا لجميع الفرق الستة الكبرى في إنجلترا، ويعد سعره مناسب فمن المتوقع أن يكلف أقل من 50 مليون جنيه استرليني.

أسلوب بن وايت في اللعب يتناسب إلى حدٍ كبير مع هوية ليفربول . ساعد وايت ليدز في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وقد سلط ذلك الضوء عليه.

دييجو كارلوس - إشبيلية

خيار آخر في قلب الدفاع لليفربول يمكن ضمه في سوق الانتقالات الشتوية 2021 هو دييجو كارلوس لاعب إشبيلية.

سيكون كارلوس بالتأكيد خيارًا جيدًا للريدز في قلب الدفاع بعد أن فقد لوفرين وقد يخسر ماتيب أيضًا مع اهتمام باريس سان جيرمان بالمدافع.

ليفربول مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

يفيس بيسوما - برايتون

مدافع آخر من برايتون لفت نظر يورجن كلوب، وقد ينضم لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021 هو يفيس بيسوما.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هو بديل لجورجينيو فاينالدوم، الذي يمكنه المغادرة مجانًا في نهاية الموسم، وبحسب TalkSport فإن الريدز قد يتحرك لضم اللاعب في ميركاتو شتاء 2021

الصفقات المحتملة لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021:

اللاعب الفريق دايوت أوباميكانو لايبزيج بن وايت برايتون دييجو كارلوس إشبيلية عثمان ديمبيلي برشلونة يفيس بيسوما برايتون

من يرحل من ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لا يوجد أي لاعب في ليفربول مرشح للرحيل من ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2021 حتى الآن.

ورغم الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة بوجود خلافات بين يورجن كلوب ومحمد صلاح، إلا أن اللاعب المصري لن يرحل في ميركاتو الشتاء، لكنه قد يرحل في الصيف القادم، خاصةً مع وجود اهتمام من ريال مدريد بحسب ما تشير الأخبار.