رسميًا .. ليفربول يضم مدافع بريستون لتعويض فان دايك

نادي ليفربول يعلن بشكل رسمي عن نجاحه في ضم مدافع لتعويض فيرجيل فان دايك.

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب بين ديفيز نجم فريق بريستون بعقد انتقال نهائي مقابل حوالي اثنين مليون يورو.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن الصفقة جاءت بعدما أتم اللاعب الكشف الطبي صباح اليوم في المقر.

وكتب النادي في بيانه: "ليفربول أكمل صفقة ضم بين ديفيز من صفوف بريستون نورث إند في عقد طويل الأمد".

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وأضاف: "صاحب الـ 25 عامًا وقع على عقود انضمامه للريدز في اليوم الأخير لسوق الانتقالات، لدعم خط دفاع يورجن كلوب".

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بكل وضوح أنا سعيد للغاية بوجودي في ليفربول، هي فرصة ضخمة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "الانتقال جاء كمفاجأة بالنسبة لي، لم يسبق لي أن ذهبت لملعب أنفيلد من قبل، وأتطلع للتواجد مع الفرق واللعب أمام الجميع".

أما يورجن كلوب المدير الفني للفريق فقال: "ما أحبه في صفقة ديفيز أنها أظهرت أن كل موقف من الممكن أن يتحول لفرصة، بالتأكيد لم نكن لننظر لبريستون في فترة انتقالات عادية وظروف مستقرة".

وأضاف عن سبب اختياره له: "لقد تابعناه ورأينا كيف أن الفريق في موقف حيث نعاني من المشاكل دفاعيًا، وهو يلعب كرة القدم بشكل جيد".

جدير بالذكر أن ليفربول كان يسعى لتعويض إصابة فيرجيل فان دايك الذي من يعاني على مستوى الركبة ولن يعود قبل أبريل المقبل.