أخبار ريال مدريد: ميلان يحاول التعاقد مع أسينسيو ودياز يفكر في عرض إشبيلية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 18 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 18 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 18 يونيو 2022:

ريال مدريد يرفض العرض الأول من ميلان لضم أسينسيو

ماريانو دياز يفكر في عرض إشبيلية

ريال مدريد لا يريد وضع بند شراء في إعارة يوفيتش

لاعب ريال مدريد يدخل على رادار روما

ريال مدريد يرفض العرض الأول من ميلان لضم أسينسيو

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي، تقدم بعرض للتعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، ولكن إدارة الميرينجي رفضت العرض بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الإيطالي قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة ريال مدريد تريد رفع العرض إلى 40 مليون.

ماريانو دياز يفكر في عرض إشبيلية

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، رفض عرضين مقدمين من خيتافي ورايو فاييكانو، وتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد.

ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن إشبيلية يريد التعاقد مع اللاعب، وبدأ دياز بالفعل في التفكير في العرض ولكنه لا يريد التسرع في اتخاذ قراراه النهائي في الوقت الحالي خاصة أن عقده مع ريال مدريد مستمر حتى صيف 2023.

ريال مدريد لا يريد وضع بند شراء في إعارة يوفيتش

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، لا يريد وضع بند شراء، في حالة إعارة لاعبه لوكا يوفيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الموثوق "دي مارزيو" فإن ريال مدريد، لن يضع بند شراء في عقد يوفيتش مع فيورنتينا، الذي اقترب من التعاقد مع اللاعب الصربي.

لاعب ريال مدريد يدخل على رادار روما

أوضحت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، طلب من إدارة ناديه محاولة التعاقد مع رينيير جيسوس، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" فإن المدرب البرتغالي يريد تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع جيسوس الذي قضى الفترة الماضية معارًا إلى بوروسيا دورتموند.