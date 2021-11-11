أخبار ريال مدريد: محاولة أخيرة لضم مبابي.. ومحرز يدخل خطط "الملكي"

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021:

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أكد أن النجم الجزائري رياض محرز يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير المقبل.

محرز، 30 عامًا، خرج من خطط بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وسيحاول البحث عن مخرج في يناير المقبل.

ويعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أهم الأندية المعجبة بقدرات محرز، لكن مانشستر سيتي لم يتلق أي عروض بعد بشأن قائد منتخب الجزائر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن لاعب الوسط الإسباني إيسكو اقترب من الخروج من ريال مدريد.

إيسكو لم يتمكن من دخول خطط كارلو أنشيلوتي منذ بداية الموسم الحالي.

ومع دخول اللاعب الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد، فإن النادي سيحاول بيعه في يناير المقبل بأي قيمة ممكنة، بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيحاول في يناير المقبل التعاقد مع النيجيري ويلفريد نديدي نجم وسط ليستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد يسعى إلى تدعيم خط الوسط الدفاعي بصفقة جديدة، ويرى في نديدي لاعبًا يمكنه تلبية ذلك.

نديدي، 24 عامًا، تقدر قيمته بحوالي 60 مليون يورو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد ينوي إظهار حسن نيته لباريس سان جيرمان في يناير المقبل عبر تقديم عرض جديد للتعاقد مع كيليان مبابي.

الصحيفة الإسبانية لم تكشف عن العرض الذي سيقدمه ريال مدريد، لكن أشارت إلى إن إدارة الملكي تعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان سيرفضه.