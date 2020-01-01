أخبار ريال مدريد: باريس يقطع طريق مبابي على الريال ونابولي يحدد سعر رويز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 4 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 مايو 2020

نابولي يحدد سعر هدف ريال مدريد وبرشلونة

سيتعين على برشلونة وريال مدريد دفع مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) لمن يريد منهما الحصول على فابيان رويز من نابولي في سوق الانتقالات.

وأشارت موندو ديبورتيفو أن فريق الجنوبي الإيطالي حدد سعر صاحب الـ24 عامًا ، الذي يعد وجه جديد للصراع بين طرفي الكلاسيكو.

جيلابرت على رادار آرسنال

بحسب آس الإسبانية فإن آرسنال من بين الأندية المراقبة عن كثب لاعب ريال مدريد سيزار جيلابيرت من أجل ضمه مع فتح سوق الانتقالات.

يقال إن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا يرغب في البقاء في سانتياجو بيرنابيو، لكن المدفعجية يأملون أن يتمكن من جذبه إلى إنجلترا.

هالاند هو إبراهيموفيتش الجديد وصنع لريال مدريد!

مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند هو "زلاتان إبراهيموفيتش الجديد" و "لاعب كرة قدم من أجل ريال مدريد " ، هذا ما قاله ستانيسلاف ماتشيك.

وقال المدرب السلوفاكي لآس: "الأفضل دائمًا لعب للريال وهالاند هو أحدهم. إنه لاعب كرة قدم صنع من أجل الملكي بدون شك".

إنتر ميامي يرغب في ضم خاميس رودريجيز

قال المدير الرياضي في إنتر ميامي بول ماكدونو أن النادي لا يزال يتطلع كثيرًا إلى جلب لاعب كبير للنادي وسط أخبار ارتباط النادي بخاميس رودريجيز، لكن الفريق يعطي الأولوية لصلاحية قوة النجوم في المستقبل.

في الأسابيع الأخيرة ، كان ديفيد بيكهام على اتصال مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لاستكشاف إمكانية الحصول على توقيع الكولومبي مع بداية سوق الانتقالات، على الرغم من عدم وجود عرض حتى الآن.

ويبحث إنتر ميامي عن توقيع اسم كبير ، بعد أن جلب الدولي المكسيكي رودولفو بيزارو والشاب الأرجنتيني ماتياس بيليجريني.

مبابي يفكر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

يفكر كيليان مبابي في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ، حسب تقرير ليكيب عبر ديلي ميل.

النجم الفرنسي سعيد في النادي الذي سيعدل الراتب في العقد الجديد للفرنسي وقد يساويه بنيمار.

وبحسب ما ورد ، فإن راتب مبابي حوالي نصف راتب البرازيلي الأسبوعي الضخم البالغ 600000 جنيه استرليني.