أخبار ريال مدريد: مبابي لن يضغط للرحيل والريال يتابع هالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 16 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ماتيوس يحذر فيرنر من الانضمام لليفربول

حذر لوثار ماتيوس تيمو فيرنر من الانضمام إلى ليفربول هذا الصيف ، حيث يخشى أن يقضي لاعب لايبزيج الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء.

وقد أعلن فيرنر بالفعل أنه سيفضل الانتقال إلى الخارج ، وعلى الرغم من أنه هدف محتمل لكل من برشلونة وريال مدريد ، كما أكد جول ، أفيد أن آنفيلد هو وجهته المفضلة.

سانشو باقٍ مع بوروسيا دورتموند حتى نهاية الدوري الألماني

تعهد جادون سانشو بعدم اتخاذ قرار بشأن مستقبله حتى ينتهي موسم الدوري الألماني ، وفق ما نقلته أتليتيك.

كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بنجم دورتموند، في حين أن برشلونة وريال مدريد مهتمان أيضًا لكن بصورة أقل.

مبابي لن يضغط على باريس من أجل المغادرة

حسب تقارير ليكيب، فإن كيليان مبابي لن يضغط على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل في سوق الانتقالات.

تم ربط الفائز بكأس العالم مرة أخرى مع ريال مدريد ، لكنه مستعد للبقاء في ظل الأزمات المالية للأندية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

بيل لا يريد الانضمام لنيوكاسل​

حسب وكالة فرانس برس، ليس لدى جاريث بيل أي رغبة في الانتقال إلى نيوكاسل إذا استحوذ صندوق الاستثمار السعودي عليه.

لا يزال اللاعب الويلزي مرتبطًا بالرحيل عن ريال مدريد لكن سانت جيمس بارك لن يعتبر وجهته التالية.

ريال مدريد يتابع هالاند مع عودة الدوري الألماني

أفادت موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد سيرسل الكشافة لمشاهدة إيرلينج هالاند عندما يستأنف بوروسيا دورتموند مبارياته في الدوري الألماني.

يسعى فريق الدوري الإسباني إلى إضافة المزيد من قوة الهجومية مع قرب رحيل لوكا يوفيتش الذي لم يقدم أي شيء.

وتقول الصحيفة الإسبانية إن الريال سيرسل الكشافة إلى دورتموند بمجرد عودة كرة القدم الألمانية ، بقصد التحرك إلى هالاند هذا الصيف.