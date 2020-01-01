أخبار ريال مدريد: مبابي قد يبقى في بارس وآرسنال يطل يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 14 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 مايو 2020

نيمار ومبابي باقيان في باريس سان جيرمان

تتواصل التكهنات منذ الصيف الماضي بشأن رحيل نيمار إلى برشلونة ومبابي إلى ريال مدريد .

لكن ووفقًا لتقارير ليكيب الفرنسية، اقترح رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنه سيتعين على العمالقة الإسبان التركيز على خفض التكاليف قبل الموسم المقبل، وهو ما قد يمكن باريس سان جيرمان من الاحتفاظ بالثنائي حتى عام 2021.

ليفاندوفسكي ينصح هالاند بالبقاء في الدوري الألماني

نصح روبرت ليفاندوفسكي إيرلينج هالاند بتجاهل الأخبار التي تشير إلى إعجاب الفرق به ورغبتهم في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

وارتبط اسم نجم بوروسيا دورتموند بالانضمام لمانشستر يونايتد و ريال مدريد في الميركاتو.

وقال نجم بايرن ميونخ عندما سُئل عن هالاند: "لديه إمكانات هائلة ، ولكن لا يزال لديه الوقت. لا أريد أن أضغط عليه في تصريحاتي.

"إذا عمل بجد ، يمكن أن يصبح لاعبًا أفضل ويصل في النهاية إلى المستويات العالية. لذلك قد يكون من الجيد بالنسبة له إذا بقي في الدوري الألماني لفترة أطول قبل اتخاذ الخطوة التالية ".

آرسنال يعرض أوباميانج مقابل يوفيتش

أشارت تقارير صحفية الأسبوع الماضي إلى أن ميلان قريب من ضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.

لكن ظهر اليوم منافس جديد قوي وفقًا للويس جيراردي الصحفي في ميلانو، وهو آرسنال الذي وضع صاحب الـ22 عامًا كبديل في حالة فشله في ضم إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان .

وبحسب التقرير فإن الجنرز عرض أوباميانج على ريال مدريد مقابل يوفيتش، لكنه لم يحصل على رد حتى الآن.

على توتنهام الفوز بالألقاب للحفاظ على كين

"يجب على توتنهام أن يطابق طموحات هاري كين وإلا فإن المهاجم سيرغب في الانتقال إلى فريق آخر لتحقيق النجاح"، هذا ما قاله ليس فيردناند عن نجم المنتخب الإنجليزي.

واعترف كين المرتبط بالانضمام لمانشستر يونايتد أو ريال مدريد ، بأنه لن يبقى في السبيرز"من أجل ذلك" ، مما أثار الشكوك حول مستقبله على المدى الطويل.

سيبايوس يأمل في ترك بصمته في ريال مدريد

لا يزال داني سيبالوس يأمل في أن يكون ناجحًا في ريال مدريد حيث اقترب من العودة بعد اقتراب فترة إعارته في آرسنال من نهايتها.

انضم سيبالوس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل في يوليو الماضي، وقد شارك في 24 مباراة قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وقال متوسط الميدان لديبورتيس كواترو يوم الأربعاء "أنا سعيد ولدي عقد مع ريال مدريد ."

"أنا في الثالثة والعشرين من العمر. أشعر الآن بأنني لاعب أكثر بكثير وأنا على استعداد لأي تحدٍ يأتي في طريقي."