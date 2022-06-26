أخبار ريال مدريد: ليفربول يريد رودريجو واقتراب تجديد عقود ثلاثي الفريق

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 26 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 26 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 26 يونيو 2022:

ريال مدريد ينافس كبار إنجلترا على ضم بيلينجهام

ثنائي ريال مدريد يقترب من الرحيل

ليفربول يخطط للتعاقد مع رودريجو

ريال مدريد يستعد لتجديد عقود ثلاثي الفريق

ريال مدريد ينافس كبار إنجلترا على ضم بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية أن جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، دخل على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن متوسط ميدان دورتموند، يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، وليفربول الذي يعمل على التعاقد معه بأسرع وقت.

ثنائي ريال مدريد يقترب من الرحيل

أشارت صحيفة "ماركا" إلى اقتراب ثنائي ريال مدريد، داني سيبايوس، وماركو أسينسيو، من الرحيل عن صفوف الميرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط أسينسيو في الساعات الأخيرة، بالانضمام إلى صفوف ميلان، بينما ارتبط سيبايوس بالانضمام إلى أحد فرق الدوري الإسباني، في الميركاتو الحالي بسبب خروجهما من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

ليفربول يخطط للتعاقد مع رودريجو

أوضحت تقارير صحفية رغبة ليفربول، في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "El Nacional" الإسبانية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع بديل لساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ، ويريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي رودريجو مقابل 60 مليون يورو.

ريال مدريد يستعد لتجديد عقود ثلاثي الفريق

أكدت تقارير صحفية إلى اقتراب ريال مدريد، من الإعلان عن تجديد عقود ثلاثي الفريق، خلال الفترة القادمة بعقد يمتد إلى عام 2027.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، تسعى لتعديل وتجديد عقود ثلاثي الفريق فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، حتى عام 2027.