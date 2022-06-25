أخبار ريال مدريد: ليفربول يحدد سعر بيع صلاح بنفيكا يريد رينيير

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 25 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 25 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يونيو 2022:

ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

جيسوس رينيير يدخل على رادار بنفيكا

بيل يقترب من الدوري الأمريكي

ماريانو دياز يوافق على الرحيل من ريال مدريد

ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول، حددت سعر التخلي عن نجم الفريق، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية وسط اهتمام من ريال مدريد.

ووفقًا لتقرير "صن" الإنجليزية، فإن ليفربول طلب الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن صلاح في الصيف الحالي، وتتابع إدارة ريال مدريد الموقف خاصة بعد اهتمامها بالتعاقد معه.

جيسوس رينيير يدخل على رادار بنفيكا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جيسوس رينيير، لاعب ريال مدريد، سيخرج عن صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي خرج من حسابات كارلو أنشيلوتي، وأبدى بنفيكا البرتغالي، اهتمامه بالتعاقد معه، بعد تألقه في فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي.

بيل يقترب من الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، السابق من الانضمام إلى الدوري الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن اللاعب الويلزي، اتفق مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي، على الانضمام له في الفترة القادمة بعقد يمتد إلى 12 شهرًا، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ماريانو دياز يوافق على الرحيل من ريال مدريد

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ماريانو دياز لاعب ريال مدريد، وافق على الرحيل من صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاولت إدارة ريال مدريد، التخلص من دياز في الصيف الماضي، ولكنها فشلت بسبب تمسك اللاعب بالاستمرار داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ولكنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي، مما جعله يوافق على الرحيل في الصيف الحالي.