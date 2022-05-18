أخبار ريال مدريد: "فيفا" يهدد صفقة مبابي .. وتشيلسي يخطف هدف "الملكي"

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 18 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 18 مايو 2022:

يوجد بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجبر النادي الراغب في الحصول على توقيع أي لاعب على إخطار ناديه الأصلي، قبل التوقيع معه في فترة آخر ستة أشهر من عقده.

ريال مدريد مجبر على إخطار باريس سان جيرمان بالتوقيع مع مبابي، إذا ما حدث ذلك قبل 30 يونيو 2022، موعد انتهاء عقد مبابي مع النادي الفرنسي.

وحتى الآن، فإن ريال مدريد لم يخطر باريس سان جيرمان بالتوقيع مع مبابي، وهو الأمر الذي يؤكد أن النادي الملكي لم يوقع عقدًا مع الدولي الفرنسي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

رحب الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي بفكرة الانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أوسبينا سيرحل عن نابولي بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده مع النادي الإيطالي.

ويبدو الحارس الكولومبي الدولي سعيدًا بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد ليصبح الحارس الثاني، مع الرحيل الوشيك للأوكراني أندري لونين.

صحيفة "abc" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخطط لتقديم عقد جديد إلى البرازيلي رودريجو جويس قبل بداية الموسم المقبل.

رودريجو أصبح لاعبًا محوريًا في خطط ريال مدريد خلال الموسم الحالي، واكتسب مكانة جيدة مع الفريق.

"جول GOAL" يمكنه أن يؤكد أن تشيلسي عاد من جديد لمحاولة التعاقد مع الفرنسي جول كوندي لاعب نادي إشبيلية الإسباني.

ومع رحيل أنطونيو رودريجو وأندرياس كريستنسن عن تشيلسي، فإن النادي اللندني يبحث عن ضم مدافع جديد.

ووجه تشيلسي أنظاره إلى كوندي الذي ارتبط به في الصيف الماضي، قبل أن تنهار الصفقة في نهاية المطاف.