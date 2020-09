أخبار ريال مدريد: الحل النهائي لأزمة بيل وأسطورة الملكي يتحدث عن ميسي

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

بعد انضمامه رسميًا لميلان على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضية، تحدث براهيم دياز للقناة الرسمية لفريقه الجديد عن تجربته مع مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقال دياز: "عملت مع بيب جوارديولا وزيدان، وأعلم أن كليهما لعب في إيطاليا. علاقتي بزيدان كانت جيدة في ريال مدريد وتحدث معي كثيرًا عن إيطاليا والدوري الإيطالي. هو حقًا يحب مدينة ميلانو".

بحسب بعض التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد وصل أخيرًا لحل في أزمة الفريق مع جاريث بيل.

ووفقًا لكادينا سير فإن هذا الحل هو فسخ عقد بيل مقابل التزام البلانكوس بدفع نصف راتبه، والذي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

بعد أن قدم أداء رائع مع إشبيلية وكان أحد عناصر الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، عاد سيرخيو ريجيلون لريال مدريد بهد انقضاء فترة الإعارة.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الظهير الإسباني عُرض على مانشستر يونايتد، وذلك بعد فشل انتقاله لتشيلسي الذي وصل لاتفاق مع بين تشيلويل هدفه الأول في هذا المركز.

Reguilon has been offered to Man Utd and they’re gonna decide soon