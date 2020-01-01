أخبار ريال مدريد: الحل النهائي لأزمة بيل وأسطورة الملكي يتحدث عن ميسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 6 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020:

دياز يتحدث عن زيدان بعد انضمامه لميلان

بعد انضمامه رسميًا لميلان على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضية، تحدث براهيم دياز للقناة الرسمية لفريقه الجديد عن تجربته مع مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقال دياز: "عملت مع بيب جوارديولا وزيدان، وأعلم أن كليهما لعب في إيطاليا. علاقتي بزيدان كانت جيدة في ريال مدريد وتحدث معي كثيرًا عن إيطاليا والدوري الإيطالي. هو حقًا يحب مدينة ميلانو".

فسخ عقد بيل وحصوله على نصف راتبه

بحسب بعض التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد وصل أخيرًا لحل في أزمة الفريق مع جاريث بيل.

ووفقًا لكادينا سير فإن هذا الحل هو فسخ عقد بيل مقابل التزام البلانكوس بدفع نصف راتبه، والذي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

عرض ريجيلون على مانشستر يونايتد

بعد أن قدم أداء رائع مع إشبيلية وكان أحد عناصر الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، عاد سيرخيو ريجيلون لريال مدريد بهد انقضاء فترة الإعارة.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الظهير الإسباني عُرض على مانشستر يونايتد، وذلك بعد فشل انتقاله لتشيلسي الذي وصل لاتفاق مع بين تشيلويل هدفه الأول في هذا المركز.

Reguilon has been offered to Man Utd and they’re gonna decide soon — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2020

وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن ريال مدريد منفتح على رحيل ريجيلون بمقابل مادي يتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

توتنهام قد يتحرك لريجيلون

بحسب فوتبول لندن، فإن توتنهام قد يتحرك نحو ظهير ريال مدريد سيرخيو ريجيلون لضمه في سوق الانتقالات الحالي، لكن على الملكي تخفيض سعره أولاً.

عاد ريجيلون للعاصمة الإسبانية بعد فترة إعارة ناجحة في إشبيلية، وسيكون عليه البحث عن فريق آخر من أجل الحصول على دقائق أكثر على أرضية الميدان، وحتى لا يكون حبيس مقاعد البدلاء في البلانكوس.

ميسي لم يكن لديه خيار إلا البقاء في برشلونة

أشار نجم ريال مدريد السابق هوجو سانشيز إلى أن ميسي لم يكن لديه أي قرار إلا التراجع عن موقفه والبقاء في برشلونة ، وذلك بعد نصيحة خاطئة من والده ووكيل أعماله خورخي.

صدم ليونيل ميسي العالم منذ أسبوعين بإبلاغه إدارة الكتلان بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، ثم تراجع عن موقفه وأعلن عبر موقع جول أن باقٍ مع الفريق.