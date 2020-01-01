أخبار الانتقالات: أصداء بقاء ميسي لا تنتهي وليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله

بعد انضمامه رسميًا لميلان على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضية، تحدث براهيم دياز للقناة الرسمية لفريقه الجديد عن تجربته مع مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقال دياز: "عملت مع بيب جوارديولا وزيدان، وأعلم أن كليهما لعب في إيطاليا. علاقتي بزيدان كانت جيدة في ريال مدريد وتحدث معي كثيرًا عن إيطاليا والدوري الإيطالي. هو حقًا يحب مدينة ميلانو".