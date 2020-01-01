أخبار الانتقالات: أصداء بقاء ميسي لا تنتهي وليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله

دياز يتحدث عن زيدان بعد انضمامه لميلان
بعد انضمامه رسميًا لميلان على سبيل الإعارة يوم الجمعة الماضية، تحدث براهيم دياز للقناة الرسمية لفريقه الجديد عن تجربته مع مدرب الريال زين الدين زيدان.
وقال دياز: "عملت مع بيب جوارديولا وزيدان، وأعلم أن كليهما لعب في إيطاليا. علاقتي بزيدان كانت جيدة في ريال مدريد وتحدث معي كثيرًا عن إيطاليا والدوري الإيطالي. هو حقًا يحب مدينة ميلانو".
فسخ عقد بيل وحصوله على نصف راتبه
بحسب بعض التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد وصل أخيرًا لحل في أزمة الفريق مع جاريث بيل.
ووفقًا لكادينا سير فإن هذا الحل هو فسخ عقد بيل مقابل التزام البلانكوس بدفع نصف راتبه، والذي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.
عرض ريجيلون على مانشستر يونايتد
بعد أن قدم أداء رائع مع إشبيلية وكان أحد عناصر الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، عاد سيرخيو ريجيلون لريال مدريد بهد انقضاء فترة الإعارة.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الظهير الإسباني عُرض على مانشستر يونايتد، وذلك بعد فشل انتقاله لتشيلسي الذي وصل لاتفاق مع بين تشيلويل هدفه الأول في هذا المركز.
Reguilon has been offered to Man Utd and they’re gonna decide soon— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2020
وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن ريال مدريد منفتح على رحيل ريجيلون بمقابل مادي يتراوح بين 25 و30 مليون يورو.
توتنهام قد يتحرك لريجيلون
بحسب فوتبول لندن، فإن توتنهام قد يتحرك نحو ظهير ريال مدريد سيرخيو ريجيلون لضمه في سوق الانتقالات الحالي، لكن على الملكي تخفيض سعره أولاً.
عاد ريجيلون للعاصمة الإسبانية بعد فترة إعارة ناجحة في إشبيلية، وسيكون عليه البحث عن فريق آخر من أجل الحصول على دقائق أكثر على أرضية الميدان، وحتى لا يكون حبيس مقاعد البدلاء في البلانكوس.
برشلونة يتواصل مع وكلاء فينالدوم وديباي
ضم الثنائي قد يكلف أقل من 55 مليون يورو
بحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن برشلونة يستهدف لبيع لاعبيه من أجل تأمين بعض الصفقات، وبالفعل تواصلت الإدارة مع وكلاء جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي.
Barcelona are now focused on selling players. But the board already contacted Gini Wijnaldum and Memphis Depay agents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2020
Barça are expected to submit official bids to Liverpool and OL on next few days - they’re convinced to sign “both for less than €50/55m”. 🛑 #FCB #LFC #Barça
يتوقع الكتلان بضم اللاعبين بأقل من من 55 مليون يورو، خاصةً وأن عقد الأول مع ليفربول سينتهي في صيف 2021.
مدافع ليفربول مطلوب في الدوري الألماني
بحسب ديلي إكسبريس، فإن نات فيليبس مطلوب من عدد من أندية دوري البطولة الإنجليزية والدوري الألماني في سوق الانتقالات.
قضى النجم الشاب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة من ليفربول، وبعد قضاء موسم جيد أصبح مطلوبًا من عدد من أندية الدرجة الثانية الإنجليزية على غرار بلاكبيرن وبريستول سيتي وسوانزي سيتي.
ميسي لم يكن لديه خيار إلا البقاء في برشلونة
أشار نجم ريال مدريد السابق هوجو سانشيز إلى أن ميسي لم يكن لديه أي قرار إلا التراجع عن موقفه والبقاء في برشلونة، وذلك بعد نصيحة خاطئة من والده ووكيل أعماله خورخي.
صدم ليونيل ميسي العالم منذ أسبوعين بإبلاغه إدارة الكتلان بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، ثم تراجع عن موقفه وأعلن عبر موقع جول أن باقٍ مع الفريق.
نجم ليفربول السابق: "كنت أتمنى انضمام ميسي لمانشستر سيتي"
تحدث جيمي كاراجير عن الأخبار التي ربطت انضمام ليونيل ميسي لمانشستر سيتي في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد أزمة كبيرة بين الأرجنتيني وإدارة برشلونة.
وعبر نجم ليفربول السابق عن أنه كان يأمل في ضم السيتي لميسي، على الرغم من أن هذه الصفقة كان من شأنها ترجيح كفة فريق جوارديولا في سباق الدوري الإنجليزي.
وبعد أن أعلن ليونيل عبر موقع جول أنه باقٍ في الكامب نو حتى نهاية عقده، عبر كاراجير عن خيبة أمله في أنه لن يرى لاعب بهذا الحجم في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.
ليفربول يحدد سعر فينالدوم
صراع إنجليزي على جريزمان
اللاعب مطلوب في ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد
بحسب تقارير نشرت على الديلي ميل، فإن ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد يريدون ضم أنطوان جريزمان في سوق الانتقالات.
كان الفرنسي هو المرشح الأول لقيادة الهجوم الكتالوني في حالة رحيل ليونيل ميسي، والذي قرر البقاء في الأخير، ومع عودة فيليبي كوتينيو فمن المتوقع أن يتراجع دور جريزمان أكثر.
أتلتيكو مدريد يضم موهبة الأرجنتين
أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت عن نجاحه في ضم اللاعب الأرجنتيني ماريانو جوميز نجم يونيو دي سانتا في.
جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأعرب من خلاله على سعادته للعب في واحد من أكبر أندية العالم على حد وصفه.
ليفاندوفسكي يريد إنهاء مسيرته في بايرن ميونخ
أكد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ أنه لا يمانع إنهاء مسيرته الكروية في بايرن ميونخ خلال تصريحات صحفية له.
وقال ليفاندوفسكي: "أشعر أنني بحال أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 عامًا، وعقدي الحالي لن يكون الأخير، لكن إنهاء مسيرتي في البايرن يعد ضمن الخيارات الواردة بالنسبة لي"
باريس سان جيرمان يعلن ضم حارس إشبيلية
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في ضم الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من صفوف إشبيلية بشكل نهائي.
جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله أن اللاعب سيبقى في صفوفه حتى نهاية موسم 2023-2024
سانشو يعقب على إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد هذا الصيف
الإنجليزي يتحدث عن ارتباطه بالشياطين الحمر
تحدث جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، على التكهنات المتعلقة برحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه يركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب ولا يكترث لشائعات الصحافة.
ومنذ بداية الصيف وأراد اليونايتد إعادة الدولي الإنجليزي إلى البريميرليج مجددًا، لكن مطالب دورتموند المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة.