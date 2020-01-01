أخبار ريال مدريد: ماني غاضب لفشل انضمامه للريال وتحديد موقف سيبايوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 29 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 أغسطس 2020:

يستعد النجم الشاب لريال مدريد مارفن أكينلابي بارك لقصاء صيف ساخن، بعد أن ساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية وعلى رأسها صحيفة ماركا، تم اختيار الشاب من بين عشرة لاعبين مرشحين للتصعيد من فريق تحت 19عامًا، وسوف يخضع لإختبار طبي احترازي قبل جلسة التدريب صباح يوم الأحد مع الفريق الأول.

ريجيلون مطلوب في توتنهام

أظهر توتنهام اهتمامه بلاعب ريال مدريد سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر الذي وُصف بأنه "أفضل" و "أرخص" من بن تشيلويل، أحدث صفقات تشيلسي، حسبما أفادت تقارير من إسبانيا.

أكد جوزيه مورينيو في السابق على أن السبيرز لن يشارك في أي صفقات ضخمة هذا الصيف، ومع ذلك، لا تزال بعض الاحتمالات في سوق الانتقالات واردة، بما في ذلك الظهير الأيسر للبلانكوس.

يقال إن توتنهام كان يراقب ريجيلون بعد موسمه الرائع على سبيل الإعارة في إشبيلية، والذي فاز فيه بالدوري الأوروبي.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن توتنهام أصبح الآن أحد الفرق التي تقود السباق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

يقال إن إيفرتون توصل إلى اتفاق مع خاميس رودريجيز بشأن الانتقال إلى جوديسون بارك.

أفاد مراسل بي إن سبورت تانكريدي بالميري أن التوفيز وافق على راتب قدره 4.5 مليون يورو (حوالي 77000 جنيه استرليني في الأسبوع) مع الكولومبي وأن اتفاقًا بين الناديين يقف في طريق الصفقة.

كما أفادت تقارير أن ريال مدريد يريد 25 مليون يورو (22.3 مليون جنيه إسترليني) مقابل الكولومبي. ومع ذلك، يريد إيفرتون خفض هذه الرسوم ويدعي التقرير أن ذلك مرجحًا.

يُزعم أن خاميس لن يحضر للتدريب، زين الدين زيدان يمنح لاعبه المعاملة الصامتة وأن الريال "سيقبل على الأرجح التخفيض" حيث يتطلعون لإيجاد الانسجام في الفريق.

الموقف النهائي لسيبايوس

انضم داني سيبايوس من ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية 2017، وقد مر بوقت عصيب في ريال مدريد .

نادرًا ما حصل على أي دقائق تحت قيادة زين الدين زيدان في الموسم الأول حيث أن المدرب لا يبدو أنه يفضله، في الموسم التالي حصل على المزيد من الفرص للعب لكنه لم يتمكن من إظهار أفضل مستوياته بسبب قلة وقت اللعب.

عندما عاد زيدان لفترته الثانية، كان من الواضح أن لاعب خط الوسط الإسباني لن يحصل على دقائق كثيرة، بالنظر إلى عمره وتطوره، كان من المنطقي أن يذهب سيبايوس على سبيل الإعارة حتى يتمكن من الحصول على وقت لعب ثابت، وهكذا، خرج على سبيل الإعارة وانضم إلى فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن الآن، انتهت إعارة داني سيبايوس وسينضم إلى تدريب ريال مدريد عند استئنافه ما لم تتم إعارته مرة أخرى أو بيعه.

غضب ماني بسبب فشل انضمامة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن ساديو ماني "غاضب جدًا" من ليفربول بسبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد .

يعد السنغالي من أفضل المهاجمين في العالم وأنهى موسم 2019/20 برصيد 20 هدفًا في جميع المسابقات، ويُعتقد أن زين الدين زيدان من أشد المعجبين بماني.

تزعم التقارير الأخيرة في إسبانيا أن زميل محمد صلاح قد يكون أقرب للانضمام إلى برشلونة مع وجود مدربه السابق لساوثهامبتون رونالد كومان الآن كمدرب لنادي برشلونة.