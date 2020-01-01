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أخبار الانتقالات: يوفنتوس ينضم للسباق على ميسي وصفقة إنتر المنتظرة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 29 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty

باراناينس يقيل مدربه دوريفال جونيور

2020-08-29T08:47:31Z

برشلونة يرفض لقاء ميسي

2020-08-29T08:44:48Z

برشلونة يرد بقسوة على ميسي

 

على الرغم من أن ليونيل ميسي يرغب الآن في لقاء برشلونة لمناقشة مستقبله، إلا أن النادي غير مستعد للدخول في المناقشات، بحسب إل بريديكو.

 

من وجهة نظر النادي، إما أن يدخل ميسي محادثات لتجديد صفقته أو لا يوجد شيء للمناقشة.

 

بند صفقة الأرجنتيني التي تسمح له بالمغادرة مجانًا باطلة، لذلك لن يترك سوى 700 مليون يورو (624 مليون جنيه إسترليني / 833 مليون دولار).

برشلونة قد يبقي على بريثويت

2020-08-29T08:39:39Z

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد لم يحكم على المهاجم مارتن بريثويت بمغادرة النادي. اللاعب القادم من ليجانيس في صفقة طارئة في وقت سابق من هذا العام، سيتم تقييم اللاعب الدولي الدنماركي في التدريبات من قبل مدربه الجديد قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

إنتر يدخل في مفاوضات مع كانتي

2020-08-29T08:38:58Z

صفقة إنتر المنتظرة

ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إنتر لن يتخلى عن التعاقد مع نجولو كانتي نجم تشيلسي. النادي الإيطالي في حاجة إلى طاقة إضافية في خط الوسط، يستهدفون الدولي الفرنسي لكنهم سيحتاجون إلى إنفاق 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 60 مليون دولار) لإقناع البلوز بالتخلي عنه. في حال فشل التفاوضات لشراء النجم كانتي، فإن لاعب توتنهام تانجوي ندومبيلي وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد يعتبرا بديلين.

أعلن كروزيرو شراء نجم برشلونة ميسي!

2020-08-29T08:37:50Z

تسبب نادي كروزيرو البرازيلي في صدمة كبيرة لجمهوره يوم الجمعة عندما أعلن موقعه على الإنترنت عن توقيع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ولكن إتضح أن الموقع تم إختراقه، وأن الخبر غير صحيح.

ديباي يفتح باب الرحيل من ليون

2020-08-29T08:26:26Z

فتح المهاجم المقترن إسمه بنادي برشلونة في الفترة الأخيرة، (ممفيس ديباي) الباب أمام انتقال محتمل، معترفًا بأنه لا يعرف ما إذا كان "سيلعب الموسم كاملاً في ليون".

 

كان ديباي شخصية بارزة في تشكيلة ليون منذ وصوله إلى ملعب جروباما قادماً من مانشستر يونايتد في عام 2017.

 

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 57 هدفًا في 139 مباراة مع الفريق الفرنسي ، بما في ذلك الثلاثية الأخيرة التي حققها في الفوز 4-1 على ديجون مساء الجمعة.

برشلونة يستهدف إيموبيلي

2020-08-29T08:21:47Z

الفائز بالحذاء الذهبي قد تم ترشيحه للانتقال إلى الكامب نو.

ظهر مهاجم لاتسيو سيرو إموبيلي على قائمة أهداف الانتقالات لبرشلونة، بحسب سبورت.

 

البلوجرانا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بديلاً محتملاً للويس سواريز، الذي من المتوقع أن يغادر النادي الكتالوني في الأسابيع المقبلة.

 

فاز إيموبيلي بالحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي، وتقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 60 مليون دولار).

يوفنتوس ينضم إلى السباق لشراء ميسي

2020-08-29T08:19:40Z

هل نرى كريستيانو رونالدو وميسي في فريق واحد؟

العملاق الإيطالي حريص على جلب نجم برشلونة، حيث انضم يوفنتوس إلى السباق للتعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة، بحسب ليكيب.

 

وُصف مانشستر سيتي بأنه الوجهة الأكثر ترجيحًا للنجم للأرجنتيني، الذي قدم طلب انتقال في كامب نو يوم الثلاثاء.

 

تم ربط باريس سان جيرمان أيضًا بميسي، لكن يوفنتوس مستعد الآن لمنح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا فرصة للعب بجانب كريستيانو رونالدو منافسه في الكرة الذهبية في تورينو.

alphonso davies messi
GettyImage

يستعد ريال بيتيس للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي السابق

2020-08-29T08:18:41Z

من المقرر أن ينتهي ريال بيتيس من التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي السابق كلاوديو برافو، بحسب صحيفة AS.

برافو، الحارس الذي أصبح لاعب حر بعد رحيله عن السيتي في نهاية موسم 2019-20، سيتم الإعلان عن الصفقة في بيتيس نهاية الأسبوع.