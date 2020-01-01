أخبار ريال مدريد: صفعة قوية لميلان وتحديد خليفة مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 5 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020:

هل ينتقل لياو إلى ريال مدريد؟

تداولت تقارير صحفية إسبانية أن رافاييل لياو، لاعب ميلان، قد أبدى موافقته على الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "دون بالون" أن النادي الملكي قد وضع لياو كخيار أول لخلافة بنزيما بعد فشل الثنائي يوفيتش ودياز في ذلك، غير أن سعره لن يقل عن 35 مليون يورو، نفس القيمة التي دفعها ميلان فيه الصيف الماضي.

ريال مدريد يرفض إعارة كوبو لبايرن ميونخ

أكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد قد رفض رسميًا إعارة كوبو إلى بايرن ميونخ وفضّل إرساله إلى نادٍ إسباني بدلًا من الذهاب إلى دوري جديد.

وبحسب الصحيفة فإن عرض بايرن كان إعارة مقابل 4.5 مليون يورو، لكن في النهاية فإن الأقرب حاليًا للحصول على الياباني هو فياريال.

خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد

ظهرت أنباء في الساعات الماضية تؤكد أن خاميس رودريجيز في طريقه لمغادرة ريال مدريد والتوجه إلى العملاق العاصمي الآخر أتلتيكو مدريد.

خاميس بالفعل كان على وشك الانتقال إلى الأتليتي في الصيف الماضي لكن الصفقة توقفت، الآن عرض كتيبة دييجو سيميوني هو 10 إلى 15 مليون يورو للظفر بالكولومبي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

ريال مدريد يُحدد خليفة مارسيلو

تضع إدارة ريال مدريد عينها نصب نونو مينديش، الظهير الأيسر لسبورتينج لشبونة، غير أن الصفقة تبدو صعبة المنال هذا الصيف.

وبحسب الأنباء فإن الريال قد استفسر من سبورتينج عن مينديش وكان الرد بأن يتم دفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد صاحب الـ18 عامًا والبالغة 45 مليون يورو.

تشيلسي يقترب من التعاقد مع ريجيلون

منافسة شرسة تتواجد حاليًا بين تشيلسي وإيفرتون للتعاقد مع سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد والمعار هذا الموسم إلى إشبيلية.

اللاعب مقتنع بأن فرصه في المشاركة مع الريال شبه معدومة لذلك يفضل الرحيل، إيفرتون قدم عرضًا بالفعل بقيمة 23 مليون جنيه استرليني، وتشيلسي دخل على خط المفاوضات هو الآخر، وبحسب الصحف فإن البلوز الأقرب للظفر بالدولي الإسباني.