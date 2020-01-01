أخبار الانتقالات: صلاح يرحل مع ماني من ليفربول وجلب ميسي لإنتر مستحيل!

برشلونة يجهز قرار بشأن أرتور
ساسوولو في مفاوضات مع مونتشو
تشيلويل يقترب من تشيلسي
بحسب تقارير نشرت على ميرور فإن بن تشيلويل سيخبر ليستر سيتي هذا الأسبوع برغبته في الرحيل مع بداية سوق الانتقالات، وأن الوجهة الأقرب له هي تشيلسي.
يمتد عقد الإنجليزي مع الثعالب حتى عام 2024، لكنه يرى مستقبله في ستامفورد بريدج.
أنشيلوتي يريد إيموبيلي في إيفرتون
مانشستر يونايتد يصرف النظر عن صفقة جريليش
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التخلي عن فكرة ضم جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.
جريليش كان من الأهداف الرئيسية للمدرب أولي جونار سولشاير، من أجل تدعيم خط الوسط الفريق استعداداً للموسم القادم.
شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، تسبب ارتفاع سعر اللاعب بصورة ملحوظة.
كونتي:نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من جلب ميسي لإنتر
المدرب الإيطالي يستبعد حدوث الصفقة تماماً
استبعد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، وإقناعه بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
العديد من التقارير الصحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى النيراتزوري، بعد الأنباء التي انتشرت حول سفر والده إلى إيطاليا لإجراء بعض المحادثات هناك.
وقال المدرب الإيطالي:"كل ما يهمني الآن هو التركيز مع لاعبي فريقي، وما يمكنهم تقديمه في المستقبل بغض النظر عن أي شيء آخر".
وأضاف:"بالنسبة لموقفي من فكرة ضم ميسي، فأعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من القيام بهذه الصفقة".
أسطورة الدوري الإنجليزي: صلاح سوف يرحل عن ليفربول مع ماني
هل نرى صلاح وماني في فريق آخر غير ليفربول؟
كشف أندي جراي، أسطورة الدوري الإنجليزي، أنّ محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يستمر رفقة بطل البريميرليج وقد يرحل في الموسم الجاري ويرافقه السنغالي ساديو ماني.
صلاح فتح الباب لإمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري مؤكدًا أنّ كل شيء وارد الحدوث.
وقال جراي في تصريحات عبر beIN: "لقد قلت ذلك من قبل ولم أغير رأيي، محمد صلاح سوف يرحل عاجلًا أو آجلًا عن ليفربول، وربما يأخذ ماني معه".