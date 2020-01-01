أخبار ريال مدريد: صفقتان مع مورينيو ودورتموند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 15 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 أغسطس 2020:

يوفنتوس يرضخ لرغبة رونالدو في الرحيل ويحدد سعره

حددت إدارة يوفنتوس سعر بيع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية تمهيدًا للرضوخ لرغبة البرتغالي في مغادرة أليانز ستاديوم.

ووفقًا للتقرير، فإن يوفنتوس لن يقبل التفريط في رونالدو بأقل من 60 مليون يورو، على أن تحدث عملية البيع حال استمرار ضغط مينديش ورونالدو لمغادرة السيدة العجوز.

كما ذكر التقرير أن جورج مينديش يود أن ينتقل موكله الدون إلى باريس سان جيرمان على وجه التحديد، في الوقت الذي صنفت فيه بي آس جي كأكثر الأندية اهتمامًا بصاحب الـ35 عامًا.

بوروسيا دورتموند يستهدف ضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي بوروسيا دورتموند في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي رينيير جيسوس من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ريال مدريد يريد أن يترك اللاعب يرحل للحصول على بعض الدقائق في الموسم الجديد.

توتنهام يدخل على خط المهتمين بريجيلون

أشارت آخر التقارير الصحفية أن جوزيه مورينيو قد أبدى اهتمامًا بالحصول على خدمات سيرخيو ريجيلون المُعار إلى إشبيلية.

إيفرتون هو الأقرب للحصول على توقيع الدولي الإسباني، لكن دخول توتنهام قد يعرقل الصفقة المقدر قيمتها بـ23.5 مليون يورو.

رونالدو لن ينتقل إلى برشلونة

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.

وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.

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ريال مدريد يجدد اهتمامه بشكرينار

صحيفة "توتو سبورت" تؤكد أن ريال مدريد قد أعاد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع شكرينار مدافع إنتر.

الموسم الماضي حاول الملكي ضم اللاعب لكن إنتر رفض، الآن عرض بين 60 إلى 70 مليون يورو كفيل بإنهاء الصفقة لصالح النادي الإسباني