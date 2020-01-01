أخبار ريال مدريد: زيدان في خطر وفينيسيوس قد يرحل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 8 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 أغسطس 2020:

غضب فينيسيوس من زيدان يثير اهتمام باريس سان جيرمان

يعيش فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حالة من الحيرة والغضب، بعد مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيدرس مستقبله جيداً خلال فترة الراحة قبل بداية الموسم الجديد، بعد الفترة المُعقدة التي مر بها مع النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يراقب الموقف من بعيد، حيث استفسر عن إمكانية ضم اللاعب أكثر من مرة، وسط رفض تام من ريال مدريد للتفاوض.

الدوري الإنجليزي كذلك، يعتبر من الوجهات المفضلة للنجم البرازيلي، حيث سبق وأن حاول بعض كبار المسابقة ضم اللاعب، ولكن موقف ريال يظل كما هو بالرفض.

دفاع كبير من الجميع عن فاران

تلقى رافاييل فاران وابلًا من الانتقادات بعد مباراته السيئة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لكن زملاء فاران لم يتوقفوا عن دعمه، وكذلك زين الدين زيدان، مدربه، والجميع خرج وأكد أن خطأه مغفور حتى ولو قاد الملكي للخروج من الأبطال.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع زيدان

أكدت تقارير عديدة من الصحف الإيطالية أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفًا للمدرب المُقال ماوريتسيو ساري.

ورغم تأكيدات زيدان أنه باقٍ في ريال مدريد، لكن تظل إمكانية توليه قيادة البيانكونيري واردة خصوصًا وأن زيزو أحد عشاق السيدة العجوز.

خاميس رودريجيز خارج ريال مدريد

شددت صحيفة "آس" أن رحلة خاميس رودريجيز مع ريال مدريد قد انتهت بنهاية هذا الموسم بعد مباراة مانشستر سيتي، والآن عليه البحث عن نادٍ آخر.

كما أشارت الصحيفة إلى اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الدولي الكولومبي، وأن الريال على استعداد حاليًا لسماع العروض، مع احتمالات لوجود اهتمام من باريس سان جيرمان أيضًا.

شفاء ماريانو دياز من فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن شفاء اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد من فيروس كورونا، الذي تعرض له قبل حوالي 11 يومًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب خضع لمسحة جديدة كانت نتيجتها سلبية للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة.

ويحتاج اللاعب في الوقت الحالي للراحة لعدة أيام قبل أن يخضع لمسحة أخرى تؤكد انتهاء الفيروس في جسده وتكوينه للأجسام المضادة.