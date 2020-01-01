أخبار ريال مدريد: خطة بيريز لضم بوجبا هذا الصيف

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 18 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020:

تقارير .. بيريز يعد زيدان بضم بوجبا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يزال يحلم بضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديفينسا سينترال"، والتي أكدت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قد أخبر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أنه سيضم بوجبا.

ويفكر بيريز في أن يكون جاريث بيل وخاميس رودريجيز ضمن الصفقة للتقليل من قيمتها في سوق الانتقالات، ومحاولة عدم دفع قيمة مالية كبيرة.

بوروسيا دورتموند يحسم صفقة ضم رينيير جيسوس من ريال مدريد

علم جول.كوم أن اللاعب رينيير جيسوس نجم ريال مدريد يتواجد في ألمانيا حاليًا من أجل توقيع عقود انضمامه لبوروسيا دورتموند.

جاء هذا بعدما أنهى نادي بوروسيا دورتموند تفاصيل الاتفاق بينه وبين ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، ومن الممكن أن يتجدد بموجب العقد الذي سيُعلن عنه قريبًا.

رسميًا .. ريال مدريد يجدد إعارة مدافعه لغرناطة

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن رحيل لاعبه خيسوس فاييخو لصفوف غرناطة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

جاء هذا عقب طلب اللاعب وغرناطة بتجديد الإعارة، في ظل رغبة فاييخو في الحصول على المزيد من الدقائق التي لن يحصل عليها مع ريال مدريد.

لاتسيو يفكر في ضم رودريجيز

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو يضع عينه نصب التعاقد مع خاميس رودريجيز بعد فشل صفقة ضم دافيد سيلفا.

التقارير أشارت إلى أن الاتصالات قد بدأت بين الطرفين بالفعل، لكن ينبغي أن يصلا إلى اتفاق حول تخفيض راتب الكولومبي حتى ينضم إلى العاصمة الإيطالية.

آرسنال يحاول إقناع ريال مدريد بالإبقاء على سيبايوس

تؤكد الصحف الإنجليزية أن المفاوضات بين آرسنال وريال مدريد لا تتوقف بشأن استمرار داني سيبايوس في ملعب الإمارات.

آخر الأنباء تشير أن الجانرز يحاولون بشتى السبل إقناع إدارة مدريد بالإبقاء على سيبايوس لمدة عام إضافي رغم صعوبة المهمة.