أخبار ريال مدريد: الاستقرار على خليفة حكيمي والهزيمة من برشلونة!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 12 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 يوليو 2020:

زيدان يعلق على ميركاتو ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن الجدل المثار حول مستوى التحكيم في الدوري الإسباني مؤخراً، ومدى أحقية فريقه باللقب.

ورد زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء غرناطة المقبل قائلاً: "الجميع له الحق في التعبير عن رأيه، لا أتحكم في آراء الآخرين، فقط يهمني الأداء في الملعب".

وعن سوق الانتقالات: "أفكر فقط في اللقاء المقبل، كل طاقتنا موجهة لها، نحن في الأسبوع الأخير وهناك ثلاث مباريات، بعد ذلك يمكن مناقشة الأمور الأخرى".

زيدان يكتشف خليفة حكيمي في مدريد!

كشف تقرير إعلامي إسباني عن الحل المبتكر لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من أجل تعويض بيع أشرف حكيمي إلى إنتر وسد العجز في الجبهة اليمنى مستقبلاً.

"ماركا" تحدثت أن الحل المبتكر قد يكون هو لوكاس فازكيز، لاعب الجناح في الأساس، الذي شغل مركز الظهير الأيمن في مباراة ديبورتيفو ألافيس بدلاً من كارفخال.

التقرير تحدث أن زيدان يثق كثيراً في اللاعب الإسباني وقدرته على التكيف واللعب بخط الدفاع مثل إجادته في الهجوم، مما يعطيه حلاً إضافياً في ظل عدم إقناع إيدر ميليتاو كظهير.

تقارير .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويتعاقد مع مهاجم شاب

خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.

وأشارت إلى أنّ سبب تراجع ريال مدريد عن الصفقة هو المبلغ الذي عرضه برشلونة راتبًا للاعب والذي قد يخل بسلم الرواتب في البيت الملكي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، لكن إدارة رايو فاييكانو نجحت في الحفاظ عليه لمدة 4 سنوات ونصف وفي الأخير فشلت في الإبقاء عليه.

لوزي لم يشارك مع الفريق الأول الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني لكنّه من أبرز المواهب في أكاديمية الفريق المدريدي.

أنشيلوتي يرد: هل يترك خاميس ريال مدريد وينضم إلى إيفرتون؟

قلّل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، من احتمالية انضمام خاميس رودريجيز إليه في التوفيز، مشيرًا إلى أن الكولومبي على الأرجح سيستمر مع ناديه الحالي ريال مدريد.

وارتبط اسم خاميس في الصيف الماضي بنابولي أثناء وجود كارلو أنشيلوتي على رأس قيادته الفنية، كما أعلن اللاعب نفسه أنه كاد أن ينتقل لأتلتيكو مدريد لولا رفض إدارة بيريز في اللحظات الأخيرة.

الآن تعود الشائعات لتربط خاميس بأنشيلوتي مجددًا ولكن في إيفرتون، وحول ذلك أجاب المدرب الإيطالي "أنا أحبه كثيرًا كلاعب، عندما غادرت مدريد أتى معي إلى بايرن ميونخ".

كما أضاف "تبعني كشائعة في نابولي والآن في إيفرتون. يجب أن أكون صادقًا، أنا أحبه كثيرًا ولكنه لاعب في ريال مدريد وأعتقد أنه سيظل كذلك".

مدير المنتخب الألماني يعلن انتقال هافيرتس إلى ريال مدريد

قال أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم الألمانية ومدير المنتخب الألماني في الوقت الحالي بابتسامة تخبر الكثير إن كاي هافيرتس لاعب لريال مدريد حاليًا.

وحسب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني فإن كاي هافيرتس أصبح لاعبًا لريال مدريد، رغم أنه قال ذلك بابتسامة تجعل الأمور معلقة إلى حد كبير.

وأضاف: "هذا سيعجب ريال مدريد؟ أعتقد بالفعل، ولكنني أقول ذلك بجدية، إنه لاعب لريال مدريد، هو لاعب صغير جدًا في السن، لكن لديه كل شيء"

وتابع: "هو لاعب موهوب للغاية، يملك المهارات الفنية واللياقة البدنية الجيدة، إنه لاعب متكامل للغاية، بالنسبة لنا سيكون مهمًا للمنتخب، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين المبدعين، عليه مواصلة التطور"