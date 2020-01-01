أخبار ريال مدريد: تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي وفتى الريال مطلوب في ميلان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 29 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 يونيو 2020:

تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي

أشار الصحفي الإيطالي دي مارزيو إلى أن أشرف حكيمي سيقوم بالكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله من ريال مدريد إلى الإنتر غدًا الثلاثاء.

وبعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند، ظهرت أحاديث عن عودة المغربي الدولي للريال، لكن النيراتزوري تحرك نحوه وضمه بعقدٍ سيمتد لخمس سنوات.

مالديني يرغب في استمرار دوناروما مع ميلان

يرى باولو مالديني أن جيانلويجي دوناروما هو أفضل حارس مرمى في العالم، ويرغب في بقائه مع ميلان .

أثبت دوناروما أنه حارس كبير وهو بعمر الـ16 عامًا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو مطلب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ارتبط الإيطالي الدولي بأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري سينتهي في 2021.

ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو لاكتساب الخبرات

أشارت تقارير في إسبانيا إلى إمكانية مغادرة تاكيفوسا كوبو لريال مايوركا الموسم المقبل بسبب رغبة ريال مدريد في اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات القارية.

الياباني الصغير الذي يلعب على سبيل الإعارة مع مايوركا شارك هذا الموسم في 30 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وأوضحت "كادينا سير" أن ريال مدريد لا يريد بقاء كوبو مع الفريق المهدد بالهبوط، ويريده أن يلعب في وضعية أكثر تنافسية.

وأضاف التقرير أن أحد كبار المهتمين باللاعب هو ميلان ، الفكرة التي تلقى قبولاً من مسؤولي النادي الملكي بسبب إمكانية مشاركة العملاق الإيطالي أوروبياً.

صفقة تبادلية بين الإنتر ومانشستر سيتي

يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو.

صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرجيو أجويرو لصفوف الإنتر والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز

جدير بالذكر أن شكرينيار مطلوب بقوة في ريال مدريد .

إنتر يعلن اقتراب حكيمي

أكد ماروتا المدير التنفيذي لإنتر مفاوضات النيراتزوري للحصول على خدمات أشرف حكيمي الظهير الأيمن لريال مدريد .

وقال ماروتا في تصريحات لسكاي سبورت: "نحن في مفاوضات متقدمة الآن، أوسيلو قام بعمل رائع وعلينا أن ننهي الأمور الآن. أمامنا عمل منتظر ومتفائلون لإنهاء الصفقة".