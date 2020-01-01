أخبار ريال مدريد: سباق مع برشلونة على ألابا وبيل يساهم في صفقات توتنهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 11 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020:

بيل ساهم في انتقال ابن موطنه إلى توتنهام

يقترب توتنهام من صفقة لمدافع سوانزي، جو رودون بفضل تأثير جاريث بيل، حسب ديلي ستار.

يمثل كلا اللاعبين ويلز دوليًا وقد أفادت التقارير أن وجود بيل في توتنهام أدى إلى التزام رودون بالانتقال.

من المتوقع أن يكلف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حوالي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار).

مودريتش مستعد للتضحية من أجل البقاء في مدريد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد .

النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

مدريد وبرشلونة وتشيلسي يتنافسون على ألابا

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن ريال مدريد و برشلونة و تشيلسي من بين الأندية التي تصطف للتعاقد مع ديفيد ألابا الصيف المقبل.

ينتهى عقد نجم بايرن ميونخ الدفاعي في يونيو وحتى الآن لم يتم التوقيع على صفقة جديدة.

ولذلك، يمكنه إجراء محادثات مع الأندية المحتملة في وقت مبكر من شهر يناير فيما يتعلق بالانتقال الحر.

روبينيو لاعب الريال السابق يعود إلى سانتوس

أعلن لاعب ريال مدريد السابق روبينيو، اليوم السبت أنه عاد إلى سانتوس للمرة الرابعة.

كان البرازيلي وكيلًا مجانيًا منذ انفصاله عن شركة Basaksehir التركية في نهاية موسم 2019-20.

وفي سن السادسة والثلاثين، يستعد الآن لعودته الأخيرة إلى فيلا بيلميرو بعد الاتفاق على عقد قصير الأجل مع نادي طفولته.

نجم ريال مدريد رفض الانتقال إلى بايرن ميونخ

بحسب تقرير لماركا، أراد بايرن ميونخ أن يحل لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي محل تياجو ألكانتارا، الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف. يُزعم أن البافاريين رأوا أن اللاعب الشاب مناسب تمامًا لأسلوبهم، لكن الصفقة لم تبدأ أبدًا. لم يرغب اللاعب ولا ناديه في المضي قدمًا في هذه الخطوة.