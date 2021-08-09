أخبار ريال مدريد: بيريز السبب في رحيل ميسي ومبابي يمنح فرصة لباريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 9 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021:

الأزمات تحيط بريال مدريد، لا أحد يريد يوفيتش وماريانو يتمرد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن معاناة جديدة داخل صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يحاول التخلص من الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي لا يستطيع أن يبيع الثنائي مع قرب سوق الانتقالات من الانتهاء.

ولا يقتنع المدير الفني الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي بالثنائي بأي شكل من الأشكال ويرفض أن يستمرا رفقة الفريق في الموسم الجديد.

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خاص | مبابي يعطي باريس فرصة أخيرة للبقاء ومزاملة ميسي

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن محاولات باريس سان جيرمان للقيام بعملية في غاية الصعوبة بالنظر لارتفاع فاتورة رواتبه وقواعد اللعب المالي النظيف، وهي الحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب ميسي ونيمار.

وذكر مقربين للاعب لـ "جول" أنه من المتوقع أن تقام على الأقل مقابلة واحدة وجهًا لوجه بين عائلة مبابي ومجلس إدارة باريس سان جيرمان لمناقشة تجديد التعاقد مع اللاعب من جديد.

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كروس يفجرها ويثير حماس مشجعي ريال مدريد بخصوص مبابي

في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، أوضح النجم الألماني أن ريال مدريد يبحث دائمًا عن أفضل اللاعبين، ولذلك فإن التوقيع مع كيليان مبابي في الصيف الحالي هو أمر لن يكون مفاجئًا".

وقال كروس: "مبابي وبجانبه إرلينج هالاند هما أكثر اللاعبين إثارة في سوق الانتقالات الحالي، لذلك سيحاول ريال مدريد التعاقد مع أحد اللاعبين على الرغم من أن سعرهما ليس قليلًا".

بيريز أفشل تمديد عقد ميسي بمباركة إدارة برشلونة!

ساهم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في عدم التجديد لميسي مع برشلونة؛ الغريب أن الأمر تم بموافقة إدارة برشلونة.

بحسب "abc" الإسبانية فإن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان سيوافق على عرض شركة CVC مع الليجا، وما سيجنيه الفريق كان سيمكنه من تمديد عقد ميسي.

لكن بيريز تواصل مع المدير التنفيذي لبرشلونة، فيران ريفيرتر، ونصحه بعدم قبول العرض وتبني موقف موحد بين الناديين.

فيران بدوره أقنع لابورتا برفض المشروع ما عجل برحيل ميسي.

جاريث بيل يعود لريال مدريد برقم 50

ارتدى جاريث بيل القميص رقم 50 بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في مباراة ميلان الودية الاستعدادية للموسم الجديد، وتقام المباراة في مدينة كلاجنفورت بالنمسا.