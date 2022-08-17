أخبار ريال مدريد: رفض العرض الأول لرحيل كاسيميرو وهازارد مطلوب في الدوري التركي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 17 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022:

ريال مدريد يرفض عرض مانشستر يونايتد الأول لضم كاسيميرو

هازارد مطلوب في الدوري التركي

أودريوزولا يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يستهدف لاعب جديد من ريال مدريد

ريال مدريد يرفض عرض مانشستر يونايتد الأول لضم كاسيميرو

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن ريال مدريد سيرفض العرض الأول من مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وأشارت إلى أن العرض ستصل قيمته إلى 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرفضه ريال تمامًا، مما يجعل يونايتد في حاجة لرفع هذا المبلغ قليلًا.

هازارد مطلوب في الدوري التركي

أكدت تقارير صحفية، عن رغبة أحد أندية الدوري التركي، في التعاقد مع إيدين هازارد لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن اللاعب البلجيكي مطلوب في الدوري التركي، من فريق جلطة سراي الذي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت.

أودريوزولا يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية أن ألفارو أودريوزولا، لاعب ريال مدريد، يسعى للخروج من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" أن أودريوزولا، يستهدف الحصول على دقائق أكثر ويشارك بشكل منتظم، وهذا لا يجده في ريال مدريد، مما جعل إدارة نوتينجهام فورست الإنجليزي، تتدخل وتحاول الحصول على توقيع اللاعب.

مانشستر يونايتد يستهدف لاعب جديد من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، عن رغبة مانشستر يونايتد، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع لاعبي ريال مدريد، وبالفعل أظهر اهتمامًا بالتعاقد مع كاسيميرو متوسط ميدان الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، يريد تدعيم الجانب الهجومي للفريق، بالتعاقد مع ماركو أسينسيو من ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي.