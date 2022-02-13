أخبار ريال مدريد: خروج كاسيميرو إلى باريس .. واستعادة ريجيلون

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 13 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 فبراير 2022:

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يخطط لتفعيل بند إعادة الشراء في عقد سيرخيو ريجيلون لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

ريجيلون انضم إلى توتنهام من ريال مدريد في صيف 2020، ويملك النادي الملكي خيارًا لاستعادة لاعبه السابق مقابل قرابة 33 مليون يورو.

ويبحث ريال مدريد عن تفعيل البند في الصيف المقبل، حيث يبحث النادي الملكي عن إضافة عمق أكبر للقائمة خاصة في الدفاع.

أعلن ريال مدريد رسميًا عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب قرابة أسبوعين عن الفريق بسبب الإصابة.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن روما الإيطالي مهتم بالتعاقد مع الأوكراني أندري لونين الحارس الثاني في ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن روما يراقب عددًا كبيرًا من لاعبي ريال مدريد الذين لا يشاركون بشكل منتظم مع الفريق، وعلى رأسهم لونين الذي لا يجد فرصة للمشاركة في ظل تألق البلجيكي تيبو كورتوا.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد منفتح على فكرة بيع البرازيلي كاسيميرو خلال الصيف المقبل.

كاسيميرو يظل لاعبًا رئيسيًا في خطط ريال مدريد، لكن ريال مدريد قرر يقرر بيعه.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد قد يتخلى عن كاسيميرو إذا ما تلقى عرضًا مجزيًا لرحيله في الصيف المقبل خاصة من باريس سان جيرمان الفرنسي المهتم بالحصول على خدماته.