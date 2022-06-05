أخبار ريال مدريد: باريس يصعب صفقة تشواميني وحقيقة مفاوضات جنابري

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 5 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 5 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 يونيو 2022:

انتعاشه في خزائن ريال مدريد لسوق الانتقالات

باريس سان جيرمان يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد مع تشواميني

ريال مدريد يحسم الجدل حول صفقة جنابري

خيتافي يريد التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

انتعاشه في خزائن ريال مدريد لسوق الانتقالات

علم جول أنّ ريال مدريد أصبح لديه 350 مليون يورو إضافية في ميزانية الفريق لسوق الانتقالات الحالية.

السبب وراء امتلاك النادي ميزانية ضخمة يرجع إلى الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم وارتفاع العوائد المالية.

باريس سان جيرمان يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد مع تشواميني

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، صعب مهمة ريال مدريد، في التعاقد مع أوريليان تشواميني، لاعب موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الفريق الباريسي قدم لموناكو عرضًا باهظًا للتعاقد مع متوسط الميدان الشاب مما يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد معه.

ريال مدريد يحسم الجدل حول صفقة جنابري

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، حسمت الجدل حول الدخول في مفاوضات، للتعاقد مع سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط ريال مدريد بحسب التقارير الصحفية بالتعاقد مع الجناح الألماني، إلا أن صحيفة "ماركا" شددت على أن إدارة الميرينجي غير مهتمة بالتعاقد مع جنابري.

خيتافي يريد التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية رغبة خيتافي في التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن خيتافي يريد تعزيز خط هجومه، باللاعب الصربي خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.