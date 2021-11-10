أخبار ريال مدريد: باريس يخطط لضم نجم "الملكي".. وأنشيلوتي يرحب بنجم ميلان

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان يخطط لتحركات انتقامية ضد ريال مدريد.

باريس سان جيرمان قرر التحرك للتعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد الأيسر، ردًا على محاولة النادي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي

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برنامج "إل تشرينجيتو" الإسباني أكد أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد طلب بشكل شخصي عودة براهيم دياز إلى النادي الملكي.

صانع الألعاب الشاب يلعب في ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، بعد عدم مشاركته بشكل منتظم تحت قيادة زين الدين زيدان.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن فيورنتينا الإيطالي مهتم بالحصول على خدمات اثنين من لاعبي ريال مدريد بشكل دائم.

ومع انضمام ألفارو أودريوزولا إلى فيورنتينا بصفقة إعارة في الصيف الماضي، فإن النادي الإيطالي يسعى لتعزيز التعاون مع ريال مدريد.

ويرغب فيورنتينا في الحصول على خدمات بورخا مايورال الذي يلعب معارًا في نادي روما، بالإضافة إلى الصربي لوكا يوفيتش.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامًا بالغًا بالحصول على خدمات الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج الألماني.

ويعد نكونكو أحد أبرز الأهداف لنادي ريال مدريد في الفترة الحالية، بالنظر إلى تألقه اللافت للنظر في الموسم الحالي بالدوري الألماني.

