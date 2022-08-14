أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم نجم ميلان وفالفيردي يقترب من التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 14 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 14أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 أغسطس 2022:

فالفيردي يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

لا مزيد من الصفقات – بيريز يصدم جمهور ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع رافاييل لياو نجم ميلان

حارس ريال مدريد السابق مطلوب في الدوري الإيطالي

فالفيردي يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، من تمديد عقده مع الميرينجي خلال الفترة القادمة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي، ترى في لاعبها الأوروجوياني واحد من الأعمدة التي تريد الاعتماد عليها في المستقبل، وقررت تمديد عقده حتى عام 2027.

لا مزيد من الصفقات – بيريز يصدم جمهور ريال مدريد

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، صدمة لجمهور ريال مدريد، بعد تأكيده أن فريقه لن يدخل في أي صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات صحفية، أكد بيريز أن ريال مدريد، لا يفكر في التعاقد مع مهاجم بديل لكريم بنزيما في الصيف الحالي، وأن الفريق لن يدخل في أي صفقة أخرى بعد التعاقد مع أنطونيو روديجر، وأوريليان تشواميني.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع رافاييل لياو نجم ميلان

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، يستهدف التعاقد مع رافاييل لياو، نجم ميلان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، ستدرس التعاقد مع نجم الروسونيري، في صيف 2023، وسيكون الهدف الأول للفريق في الموسم القادم.

حارس ريال مدريد السابق مطلوب في الدوري الإيطالي

أكدت تقارير صحفية، أن كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، مطلوب في الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن نافاس، مطلوب في صفوف نابولي، لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد رحيل الحارس أوسبينا.