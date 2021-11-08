أخبار ريال مدريد: "الملكي" يريد التخلص من ستة لاعبين.. وليفربول يراقب فالفيردي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد للتخلص من ستة لاعبين من أصحاب الرواتب العالية خلال يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لبيع إيسكو، وجاريث بيل، ومارسيلو، وخيسوس فاييخو، ولوكا يوفيتش، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد.

ويرغب ريال مدريد في تحسين كتلة الرواتب في الفريق، من أجل التوقيع المحتمل مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند خلال الأشهر المقبل.





صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد.

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول يعد من أكبر المعجبين بقدرات فالفيردي.

ويرغب كلوب في تحسين جودة خط الوسط، في ظل تقدم جيمس ميلنر وجوردان هندرسون في العمل، وعدم تقديم تياجو ألكانتارا لمستوى مقنع حتى الآن.





صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن يوفنتوس الإيطالي هو أحدث الأندية التي أظهرت اهتمامًا بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد.

يوفنتوس يريد تأمين خدمات هازارد، بعد عدم تأقلمه في ريال مدريد، وسيعرض استعارة اللاعب في يناير المقبل.





صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أن نادي نيوكاسل الإنجليزي سيكون من بين الأندية التي ستتحرك من أجل ضم هازارد في يناير المقبل.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن هازارد ليس سعيدًا في ريال مدريد، وأنه سيبحث عن نادٍ جديد إذا لم يتحسن وضعه خلال الفترة المقبلة.



