أخبار ريال مدريد: آرسنال يريد بيل .. وليفربول يدخل سباق جنابري

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 7 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 أبريل 2022:

حسب صحيفة "fichajes" الإسبانية، فإن آرسنال الإنجليزي يريد التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع ألا يجدد ريال مدريد عقد جاريث بيل الذي ينتهي بنهاية الموسم، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جديد.

بيل، الذي سبق له اللعب لفترتين مع توتنهام غريم آرسنال، قد لا يحبذ فكرة اللعب في صفوف "الجانرز" في نهاية المطاف.

صحيفة "fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يجب عليه أن يتفوق على الثنائي ميلان وإنتر في صراع التعاقد مع إنزو فرنانديز نجم ريفر بليت الأرجنتيني.

فرنانديز، 21 عامًا، جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى إليه في الآونة الأخيرة بفضل تألقه مع ريفر بليت.

ورغم أن ريال مدريد كان الأقرب للتعاقد مع اللاعب الشاب، إلا أن ميلان وإنتر قررا الدخول في محاولة لضمه.

حسب موقع "interlive.it" الإيطالي، فإن ريال مدريد أظهر اهتمامه بالتعاقد مع ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي.

ويثير شكرينيار اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع شكرينيار، من أجل إضافة دعم دفاعي قوي للخط الخلفي الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي من النقص العددي.

يؤكد "جول GOAL" أن سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ الألماني يفكر جديًا في الرحيل عن أليانز أرينا في الصيف المقبل.

جنابري، 26 عامًا، يثير اهتمام ريال مدريد بشدة في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى موقفه التعاقدي مع بايرن ميونخ، حيث ينتهي عقده في صيف 2023، وتبدو مفاوضات التجديد متعثرة بين الطرفين.

لكن ريال مدريد لن يكون وحده في سباق التعاقد مع جنابري، بعد أن أبدى ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب.