أخبار برشلونة: يوفنتوس يريد ديباي وديمبيلي مطلوب في البريميرليج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021:

يوفنتوس يريد التعاقد مع ديباي

ديمبيلي مطلوب في الدوري الإنجليزي من نيوكاسل

تعثر مفاوضات تجديد عقد أراوخو مع برشلونة

خلاف بين إدارة برشلونة وتشافي جول تدعيم الفريق

يوفنتوس يريد التعاقد مع ديباي

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات ممفيس ديباي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد يستمع لعرض يوفنتوس لو كان مناسبًا.

ديمبيلي مطلوب في الدوري الإنجليزي من نيوكاسل

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي نيوكاسل قدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، والذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن نيوكاسل قدم عرضًا براتب قيمته 15 مليون يورو، ومثلهم مكافأة توقيع للاعب الفرنسي، إن انضم لهم في الصيف المقبل.

تعثر مفاوضات تجديد عقد أراوخو مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مفاوضات برشلونة، مع مدافعه رونالد أراوخو، بشأن تجديد العقد بين الطرفين، تعثرت في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير "ESPN"فإن سبب تعثر المفاوضات هو دخول عدة أندية إنجليزية في المفاوضات ومحاولة ضم اللاعب.

خلاف بين إدارة برشلونة وتشافي جول تدعيم الفريق

أكدت تقارير صحفية، وجود خلاف بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، وإدارة فريقه بشأن تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن تشافي يريد التعاقد مع جناح مميز لتدعيم هجوم الفريق وعلى رأس خياراته هو رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ولكن بعض الأصوات في الإدارة تطالب بالتعاقد مع مهاجم صريح.