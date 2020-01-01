أخبار برشلونة: جوارديولا لن يعود وديمبيلي أول ضحايا نيمار ولاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 13 مايو 2020

يوفنتوس عرض على برشلونة روجاني

وفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن يوفنتوس عرض على برشلونة التوقيع مع دانييل روجاني بعد طلب النادي الكتالوني توقيع ماتييس دي ليخت.

دخل البلوجرانا والبيانكونيري في سلسلة مفاوضات لعدة أشهر بخصوص صفقة تبادلية بين بيانيتش وأرتور.

برشلونة يحدد سعر ديمبيلي

يتوقع برشلونة الحصول على 60 مليون يورو فقط (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) مقابل التخلي عن الجناح عثمان ديمبيلي، بحسب ماركا.

وصل ديمبيلي مقابل 105 مليون يورو (95 مليون جنيه استرليني / 116 مليون دولار) في صيف 2017 كبديل لنيمار، لكنه كافح من أجل إحداث تأثير في النادي وفشل.

مع استهداف برشلونة الآن لاوتارو مارتينيز وعودة نيمار، من المرجح بيع الفرنسي بأكبر سعر ممكن لجمع الأموال.

برشلونة يريد مدافع توتنهام

أفادت ميرور إلى أن برشلونة مهتم بمدافع توتنهام خوان فويث.

ولعب صاحب الـ22 عامًا ثماني مبارياتٍ فقط تحت قيادة جوزيه مورينيو ويُزعم أنه يرغب في الرحيل لتأمين مكان له في التشكيل الأساسي لأي فريق.

يبدو أن برشلونة يرى فويث كبديل رخيص لجان كلير توديبو أو صامويل أومتيتي اللذين يمكن بيعهما مع بداية سوق الانتقالات.

مانشستر سيتي متأكد أن جوارديولا لن يعود لبرشلونة

يعتقد مانشستر سيتي أن المدرب بيب جوارديولا لن يعود إلى برشلونة ، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أشار مرشح البلاوجرانا الرئاسي خوان لابورتا إلى أنه يرغب في عودة جوارديولا كجزء من محاولته لاستعادة رئاسة النادي.

بقي لدى الإسباني عامًا واحدًا في عقده الحالي ويأمل السيتي في تجديد العقد مع المدرب البالغ من العمر 49 عامًا.

توتنهام لن يبيع ندومبيلي

بحسب تقرير لميرور فإن توتنهام لن يبيع تانجاي ندومبيلي في سوق الانتقالات القادمة.

عانى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في موسمه الأول مع السبيرز، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو ليفربول في الميركاتو.

لكن جوزيه مورينيو يريد أن يحظى بالاستفادة القصوى من الفرنسي ، وسوف يرفض رحيله.