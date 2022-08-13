أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد يريد ديست واقتراب بيرناردو سيلفا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 13 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 13 أغسطس 2022:

مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم ديست

برشلونة يعلن رحيل نيكو جونزاليس إلى فالنسيا

دي يونج يخبر زملائه برغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد

برشلونة يقترب من حسم صفقة بيرناردو سيلفا

مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم ديست

ذكرت "سبورت" أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة جارية بشكل إيجابي بخصوص سيرجينيو ديست.

وخرج ديست من حسابات الجهاز الفني للفريق الكتالوني، وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة ناديه، طلبت الحصول على 20 مليون يورو للتخلي عنه.

برشلونة يعلن رحيل نيكو جونزاليس إلى فالنسيا

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه الشاب نيكو جونزاليس، إلى صفوف فالنسيا، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن الفريق الكتالوني، وافق على رحيل جونزاليس، إلى فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود خيار شراء، كما جدد عقد اللاعب قبل رحيله مع وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

دي يونج يخبر زملائه برغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، اعترف لزملائه في الفريق الكتالوني، برغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الحالية.

وتعمل إدارة برشلونة، على التخلص من اللاعب الهولندي، لتوفير سيولة مالية في الفريق، خاصة مع خروج دي يونج من حسابات الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز.

برشلونة يقترب من حسم صفقة بيرناردو سيلفا

أكدت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة، اقترب من حسم صفقة بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن إدارة الفريق الكتالوني، توصلت إلى اتفاق بالفعل مع اللاعب على كافة الشروط الشخصية، ويتبقى موافقة مانشستر سيتي على رحيل لاعبه، والذي من المنتظر أن يرحل مقابل 65 مليون يورو.