أخبار برشلونة: ليفاندوفسكي يوافق على الانضمام وكوتينيو يخفض راتبه من أجل أستون فيلا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 مارس 2022:

بحسب إل ديسمارك، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لتفعيل بند شراء أنطوان جريزمان من برشلونة مقابل 40 مليون يورو.

عاد المهاجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية في عام 2021 وقدم ما يكفي لإقناع الروخيبلانكوس للحفاظ عليه.

لاعب خط وسط برشلونة فيليبي كوتينيو منفتح على خفض راتبه للبقاء في أستون فيلا بعد نهاية الموسم، وذلك وفقًا لموندو ديبورتيفو.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى فيلا بارك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير، ولدى النادي خيار شرائه مباشرة مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

راتب كوتينيو الضخم هو العقبة الوحيدة في طريق بقائه مع أستون فيلا، لكن البرازيلي منفتح على توقيع عقد جديد براتب أقل.

بحسب صحيفة سبورت فإن روبيرت ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة بايرن ميونخ لبرشلونة، لكن على الكتلان إقناع الفريق البافاري.

برشلونة على استعداد لدفع ما يصل إلى 60 مليون يورو لجلب المهاجم البولندي إلى كامب نو هذا العام.

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في تخفيض أجور لاعبيه حتى يستطيع التعاقد مع الصفقات الجديدة التي يطمح النادي في ضمها.

وكان برشلونة قد ارتبط اسمه بلاعبين عدة، مثل إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الشاب، ومحمد صلاح أسطورة ليفربول الإنجليزي، ولاعب البافاري روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإن النادي الكتالوني يواجه العديد من المشاكل المالية، لم تحل بعد، وتطمح الإدارة لإيجاد الحلول قريبًا.