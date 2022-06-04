أخبار برشلونة: ليدز يونايتد يحدد سعر لاعبه ومفاوضات لتجديد عقد جافي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 4 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 4 يونيو 2022:

برشلونة يدخل في مفاوضات لتجديد عقد جافي

ليدز يونايتد يحدد سعر التخلي عن رافينيا

برشلونة يدرس التعاقد مع كوليبالي

عثمان ديمبيلي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

برشلونة يدخل في مفاوضات لتجديد عقد جافي

نقل "فابريزيو رومانو" خبراً يفيد بتقدم برشلونة بعرض رسمي لنجمه الشاب جافي من أجل تمديد عقده.

الخبر الذي نقله رومانو عن "ESPN" يفيد بأن وكيل الموهبة الشابة إيفان ديلا بينيا وصله عرضاً لمد عقد وكيله الذي ينتهي في 2023، وبالتالي يفتح الباب لإنهاء المفاوضات المستمرة منذ مدة بحسب الصحافة.

ليدز يونايتد يحدد سعر التخلي عن رافينيا

أفادت تقارير صحفية، أن نادي ليدز يونايتد، قد حدد سعر التخلي عن لاعبه رافينيا، وسط اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن إدارة ليدز يونايتد، لن تفرط في الجناح البرازيلي للفريق، بأقل من 60 مليون يورو.

برشلونة يدرس التعاقد مع كوليبالي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني تدرس فرصة التعاقد مع المدافع السنغالي، وستعمل على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب قبل الدخول في مفاوضات مع فريق الجنوب الإيطالي.

عثمان ديمبيلي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، إلى اقتراب عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة من الخروج من صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الجناح الفرنسي، قريب من الانتقال إلى صفوف تشيلسي بعقد يمتد إلى أربع سنوات.