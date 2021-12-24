أخبار برشلونة: لونجليه يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله وديمبيلي يجدد

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021:

لونجليه يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

عثمان ديمبيلي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

مزراوي على أعتاب برشلونة في صفقة تبادلية

برشلونة يتخلص من كابوس دي يونج في يناير

لونجليه يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي، قرر الاستمرار مع برشلونة والبقاء مع الفريق بالرغم من عدم الاعتماد عليه ومشاركته في المباريات.

عثمان ديمبيلي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

أفادت أنباء صحفية، عن اقتراب عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة من تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني، وسيكون الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبيلي صاحب الـ 24 عامًا، قريب من تجديد عقده ولمدة خمس سنوات مع برشلونة.

مزراوي على أعتاب برشلونة في صفقة تبادلية

أكدت تقارير صحفية، اقتراب نصير مزراوي، الظهير الأيمن لنادي أياكس من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن اللاعب المغرب قريب من الانضمام إلى برشلونة، في صفقة تبادلية مع سيرجينو ديست ظهير الفريق الكتالوني.

برشلونة يتخلص من كابوس دي يونج في يناير

نجح برشلونة في تأمين خروج لوك دي يونج من كامب نو في الشتاء الحالي، بعدما توصل إلى اتفاق مع إشبيلية على نقل إعارته إلى قادش.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن قادش أعرب عن رغبته في التعاقد مع دي يونج بالساعات الماضية، وبالفعل نُقلت الرغبة إلى إشبيلية وبرشلونة وتم الاتفاق حول الأمر برمته.