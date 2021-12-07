أخبار برشلونة: لا أحد يريد كوتينيو.. وديمبيلي قرر الرحيل

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الفرنسي عثمان ديمبيلي يريد تغيير الأجواء، وإعادة بناء مسيرته التي عطلتها الإصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مجانًا بنهاية الموسم والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويجذب ديمبيلي أنظار أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام من إنجلترا، وتشير التقارير إلى احتمالية دخول أندية أخرى إلى صراع التعاقد مع الفرنسي.

هيئة الإذاعة البريطانية أكدت أن برشلونة لم يتمكن من إيجاد نادٍ مستعد للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير المقبل.

نجم ليفربول السابق يريد العودة إلى إنجلترا، لكن راتبه المرتفع يبعد عنه الأندية المهتمة بخدماته.

شبكة "سكاي سبورتس" أفادت أن الألماني كريم أديمي نجم سالزبورج النمساوي يرفض حاليًا فكرة الانتقال إلى برشلونة.

المهاجم الألماني رفض فكرة الانتقال إلى برشلونة في الوقت الحالي، من أجل الانضمام إلى بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أفادت أن تشيلسي سيحاول الضغط على جافي لاعب وسط برشلونة من أجل ضمه قريبًا.

الصحفية أشارت إلى أن تشيلسي ينوي عرض عقد تصل قيمته إلى ستة ملايين يورو في الموسم، من أجل إقناع جافي بعدم التجديد مع برشلونة.