أخبار برشلونة: كيسييه الصفقة الأولى .. ورونالدو معروض على "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 4 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 يوليو 2022:

أعلن نادي برشلونة رسميًا عن التعاقد مع فرانك كيسييه قائد منتخب ساحل العاج في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ميلان الإيطالي.

وأكد برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي أن عقد كيسييه مع "البلوجرانا" يمتد حتى صيف 2026، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 500 مليون يورو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن نادي برشلونة يقيم فكرة تقديم الهولندي ممفيس ديباي إلى نادي إشبيلية كجزء من صفقة التعاقد مع الفرنسي جول كوندي.

ويسعى برشلونة إلى ضم المدافع الفرنسي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن إشبيلية يرفض التخلي عنه بأقل من 60 مليون يورو.

ويتنافس برشلونة مع تشيلسي الإنجليزي في صراع التعاقد مع كوندي، ويأمل "البلوجرانا" أن يكون تقديم ديباي بالإضافة إلى المال كافيًا لإقناع إدارة إشبيلية بإتمام الصفقة.

حسب صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فإن فالي رمضاني وكيل أعمال السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي، عرض اللاعب على برشلونة في صفقة مغرية.

وحسب التقرير فإن رمضاني عرض على برشلونة دفع 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن الممكن أن يتحرك برشلونة لإتمام هذه الصفقة، خاصة وأنها ستكون ضمن قدرة النادي الكتالوني من الناحية المالية حاليًا.

أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عرضه على برشلونة.

وحسب التقرير، فإن مينديش يعمل جاهدًا من أجل حسم مستقبل رونالدو بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن "صاروخ ماديرا" لا يريد الاستمرار في مانشستر يونايتد.

ولم يكشف روميرو موقف برشلونة من هذا العرض، بالنظر إلى تقدم رونالدو في السن وراتبه الكبير بطبيعة الحال.

أعلن برشلونة رسميًا عن صفقته الثانية في فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر.

وانضم المدافع الدنماركي إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي.