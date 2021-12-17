أخبار برشلونة: راشفورد يقترب وعرض دي يونج للبيع

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021:

راشفورد يرحب بالانتقال إلى برشلونة

برشلونة يقرر عرض دي يونج للبيع

إدارة برشلونة تتمسك بشتيجن وترفض رحيله

ديباي قد يرحل عن برشلونة بسبب أسلوب لعبه

راشفورد يرحب بالانتقال إلى برشلونة

أبدى ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ترحيبه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راشفورد يريد الرحيل عن فريقه في الوقت الحالي، بسبب كثرة اللاعبين في الخط الأمامي، وأنه يعلم أن فرص مشاركته هذا الموسم قد تقلصت مع الشياطين الحمر.

برشلونة يقرر عرض دي يونج للبيع

أشارت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة الإسباني، قررت عرض فرينكي ديونج، لاعب الفريق للبيع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة لن يمانع من رحيل دي يونج إن وصل عرضًا مناسبًا من الناحية المادية، بسبب عدم تقديمه للمستوى المطلوب منه منذ انضمامه من أياكس.

إدارة برشلونة تتمسك بشتيجن وترفض رحيله

أفادت أنباء صحفية، أن إدارة برشلونة، اتخذت قرارها النهائي بشأن مستقبل تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، والذي شهد مستواه تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تواصلت مع الحارس الألماني وشددت على ثقتها فيه وأكدت له أنه لن يرحل عن الفريق وستستمر في دعمه.

ديباي قد يرحل عن برشلونة بسبب أسلوب لعبه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قد يتخلص من لاعبه ممفيس ديباي الصيف المقبل، بعد انضمامه بعام واحد فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن أسلوب ديباي لن يتماشى مع طريقة لعب وتفكير تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، الذي يفضل التعاقد مع مهاجم صريح لقيادة هجوم فريقه.