أخبار برشلونة: نيوكاسل بوابة كوتينيو للعودة ولاوتارو يضغط على الإنتر للرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 2 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 2 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 2 مايو 2020

سواريز مطلوب في الدوري الأمريكي

أشارت ماركا الإسبانية إلى أن مهاجم برشلونة لويس سواريز لديه اهتمام من عدد من أندية الدوري الأمريكي، لعل أبرزهم إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام.

قد لا يرغب الكتلان في التخلي عن الأوروجواياني الدولي، لكن الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا يمكن أن تجبر البلوجرانا على الموافقة.

برشلونة وريال مدريد يدخلان السباق على سانشو

قالت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة وريال مدريد تحركا من أجل الحصول على توقيع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند مع فتح سوق الانتقالات.

ويعد مانشستر يونايتد هو أقرب الأندية لضم اللاعب، لكن هناك اهتمام به أيضًا من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان .

برشلونة يحاول إدخال أومتيتي أو سيميدو في صفقة ندومبيلي

بحسب تقارير نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن برشلونة أبلغ توتنهام بأنه لن يتحرك من أجل ضم تانجاي ندومبيلي في سوق الانتقالات، إلا إذا تم إدخال صامويل أومتيتي أو نيلسون سيميدو في الصفقة.

وانضم الفرنسي للسبيرز الموسم الماضي قادمًا من ليون مقابل 65 مليون يورو، لكنه لم يقدم المنتظر منه وهو ما يقربه من الرحيل، لكن البلوجرانا يرى أن إدراج أحد الاسمين في الصفقة سيكون أفضل لتجنب ارتفاع النفقات، وضمان التخلص من أحد اللاعبين.

لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل الانضمام لبرشلونة

أوردت الموندو ديبورتيفو أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات.

رفض اللاعب الأرجنتيني شروط فريقه الحالي الإنتر ، وبعد عدم التوصل لاتفاق مع الكتلان قال أنه حريص على إتمام الصفقة.

مصير كوتينيو معلق بقرار بوتشيتينو!

يأمل فيليبي كوتينيو في العودة إلى الدوري الإنجليزي مرةً أخرى في سوق الانتقالات، بعد فترة فاشلة مع برشلونة منذ انضمامه قادمًا من ليفربول ، لكن مصيره معلق بقرار لماوريسيو بوتشيتينو بالعودة للتدريب.

وقد يعود مدرب توتنهام السابق من بوابة نيوكاسل ، حيث أنه على رأس المطلوبين لخلافة ستيف بروس إذا تمت صفقة شراء صندوق الاستثمار السعودي الفريق.

وفي هذه الحالة من المتوقع أن ينضم كوتينيو للماكبايس، فهو هدف قديم لبوتشيتينو منذ أن كان في السبيرز، وقد طلب ضمه بالفعل لكن رئيس النادي دانييل ليفي رفض.

جدير بالذكر أن تشيلسي قد استفسر في وقتٍ لاحق عن البرازيلي من برشلونة ، لكنه وجد السعر المطلوب مرتفع (87 مليون جنيه استرليني).