أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يخطط بالفعل للموسم المقبل، عبر التعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين بدون تكلفة، مع ترك كل الاستثمار لعملية التعاقد مع مهاجم، حيث تتركز أنظار "البلوجرانا" على النرويجي إرلينج هالاند.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد تقدم في مفاوضاته مع الثنائي سيزار أثبيليكويتا وأندرياس كريستنسن، وهما على استعداد للتوقيع بالفعل مع النادي الكتالوني.

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صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن نادي فنربخشه التركي قد يخلص برشلونة من صداع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويأمل برشلونة أن يبيع أومتيتي في يناير المقبل، بالنظر إلى راتبه المرتفع وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن برشلونة حصل على فرصة للتوقيع مع الأرجنتيني باولو ديبالا في الصيف المقبل.

عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع يوفنتوس، ما يجعله لاعبًا حرًا في يونيو 2022.

وأشار التقرير إلى أن ممثلي ديبالا عرضوا اللاعب على برشلونة، وحتى الآن لم يتلقوا ردًا من النادي الكتالوني.

موقع "FC Inter news" الإيطالي يؤكد أن برشلونة مستعد للدخول في صراع من أجل التعاقد مع الهولندي ستيفان دي فري مدافع إنتر.

وتسعى عدد من الأندية للتعاقد مع دي فري، وعلى رأسها نيوكاسل وتوتنهام من إنجلترا، ومع رغبة برشلونة لتدعيم خط الدفاع، فقد ينضم إلى سباق ضم الهولندي الدولي.