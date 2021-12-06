أخبار برشلونة: صلاح سعيد باهتمام "البلوجرانا".. ويوفنتوس يعقد مهمة كافاني

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الإسباني سيزار أثبيليكويتا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

عقد أثبيليكويتا مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده حتى الآن مع "البلوز".

ويرغب برشلونة في أن يتحرك سريعًا لضمان توقيع أثبيليكويتا في يناير المقبل، من أجل الحصول عليه مجانًا في نهاية الموسم.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس الإيطالي لاحظ بالفعل وضع الأورجوياني إدينسون كافاني في مانشستر يونايتد، وقرار اللاعب بالرحيل عن "أولد ترافورد" بسبب قلة الفرص.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أنه إذا لم تؤت عملية التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش ثمارها قريبًا، خاصة بعد زيادة صعوبتها يومًا بعد آخر بسبب مطالب فيورنتينا، سيكون كافاني هو الشخص المختار في النادي الإيطالي.

برشلونة يراقب كافاني هو الآخر لتعزيز هجومه، حيث جاءت إصابات بيدري، وعثمان ديمبيلي، وأنسو فاتي، وعدم الاقتناع بمستوى لوك دي يونج، لتجعل إدارة برشلونة تبحث في السوق عن مهاجم بديل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة مستعد للرحيل عن "كامب نو" بعد أقل من عام على بداية رحلته مع النادي.

الدولي الهولندي لا يشعر بالانسجام مع الفريق منذ إقالة مواطنه رونالد كومان وتولي تشافي هيرنانديز تدريب الفريق.

ومع رغبة برشلونة في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، فإن ديباي يخشى الخروج من خطط النادي في المستقبل القريب.

المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أكد أنه سعيد بالسماع باهتمام برشلونة بالتعاقد معه، لكنه أكد أنه يفضل الاستمرار في "أنفيلد".

ورغم أن صلاح شعر بالإطراء من اهتمام برشلونة به، إلا أنه مصمم على ربط مستقبله بنادي ليفربول، حيث تتواصل المفاوضات بين الطرفين للتجديد.

