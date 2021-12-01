أخبار برشلونة: زياش يقترب.. و"البلوجرانا" سيدخل انتقالات يناير

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي لا يمانع بيع فكرة المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة تواصل مع تشيلسي بشأن زياش وفيرنر ومدى إمكانية التعاقد معهما قبل سوق الانتقالات في يناير.

ومع بحث زياش وفيرنر عن اللعب بشكل منتظم، فإنهما قد يخرجان من تشيلسي في يناير.

ورغم ذلك يتبقى فقط معرفة مدى قدرة برشلونة المالية لمضاهاة طلبات تشيلسي بشأن قيمة زياش وفيرنر.

فيران ريفيرتر نائب رئيس برشلونة أكد أن النادي الكتالوني سيدخل سوق الانتقالات في يناير.

وقال ريفيرتر في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "حين يفتح سوق الانتقالات، برشلونة يجب أن يتواجد، وسنكون هناك".

وأضاف: "من الواضح أن برشلونة سيكون قادرًا على التوقيع مع لاعبين، في الشتاء والصيف".

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يرغب في التخلص من البرازيلي فيليبي كوتينيو في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة عقد محادثات مع ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بغرض بحث التعاقد مع لاعبين يهتم بهم "البلوجرانا".

لكن النادي الكتالوني خلال المفاوضات عرض على الناديين فرصة الحصول على خدمات كوتينيو، في محاولة لاستخدامه في الصفقات التي يريد برشلونة إبرامها.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد لتقديم حتى 40 مليون يورو لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن خدمات فيران توريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين برشلونة ومانشستر سيتي لم تتطور حتى الآن، حيث لا ينوي بطل الدوري الإنجليزي بيع لاعبه في يناير.

ومع احتمال أن يوافق برشلونة على الانتظار حتى صيف 2022 لضم فيران توريس، إلا أن القيمة التي ينوي تقديمها لا تناسب مانشستر سيتي، حيث تشير تقارير إلى أن النادي الإنجليزي يريد الحصول على 70 مليون يورو على أقل تقدير.