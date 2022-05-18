أخبار برشلونة: ديمبيلي يقترب من الرحيل .. وفالنسيا يريد برايثوايت

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 18 مايو 2022:

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن الفرنسي عثمان ديمبيلي يشعر بالإغراء للرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

ورغم ذلك، يأمل برشلونة أن ينجح في تمديد عقد ديمبيلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب شعوره بالراحة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لن يواصل سعيه من أجل التعاقد مع أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي بنفيكا البرتغالي.

وجاء تراجع برشلونة عن فكرة استعادة ظهير أكاديمية "لا ماسيا" في ظل الاقتراب من التعاقد مع خوسيه جايا ظهير فالنسيا.

أكدت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية أن الأمريكي سيرجينيو ديست أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الاستمرار خلال الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن ممثلي ديست أبلغوا إدارة برشلونة بأن الأمريكي الدولي لا يريد الرحيل عن النادي، ولن يستمع للعروض التي من ستقدم له في الصيف.

الصحفي الإسباني جيرارد رميرو أكد أن نادي فالنسيا يريد التحرك للتعاقد مع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

ومع تراجع دور برايثوايت مع برشلونة منذ عودته من الإصابة، يفكر الدنماركي الدولي في الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام خلال الموسم المقبل.