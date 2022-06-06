أخبار برشلونة: دي ماريا ينتظر الكتلان واليونايتد يضغط من أجل دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 6 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 6 يونيو 2022:

تن هاج يضغط لضم دي يونج

برشلونة يخطط لتكثيف مفاوضات ضم رافينيا

دي ماريا ينتظر الاقتراب من برشلونة

نابولي يدخل السباق على سولير

تن هاج يضغط لضم دي يونج

يضغط مانشستر يونايتد بشدة للحصول على لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

يرغب إريك تين هاج أن يلم الشمل مرة أخرى مع لاعبه في أياكس في أولد ترافورد ويحث مجلس إدارته على إكمال الصفقة في وقت مبكر من سوق الانتقالات.

برشلونة يخطط لتكثيف مفاوضات ضم رافينيا

بحسب سبورت، يخطط برشلونة لإجراء مزيد من المحادثات مع ليدز يونايتد لضم رافينيا في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

البلاوجرانا حريض على ضم اللاعب، لكن ليس لديه الأموال اللازمة لتلبية متطلبات فريق الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل التوصل لاتفاق مرضي للطرفين.

دي ماريا ينتظر الاقتراب من برشلونة

كان من المنتظر أن ينضم أنخيل دي ماريا إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

لكن موندو ديبورتيفو أفادت أن الجناح الأرجنتيني ينتظر عرضًا من برشلونة.

نابولي يدخل السباق على سولير

بحسب ماركا، فإن نابولي انضم إلى السباق للتعاقد مع لاعب وسط فالنسيا كارلوس سولير.

ارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد أيضًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن بحسب الأخبار فإنه منفتح أيضًا على الانتقال إلى خارج الدوري الإسباني.

نابولي مستعد للانقضاض على سولير، الذي سجل 11 هدفًا في 32 مباراة بالليجا مع فالنسيا الموسم الماضي.