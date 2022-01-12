أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 يناير 2022:

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فإن الهولندي ممفيس ديباي دخل في مفاوضات للانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديباي بدأ المفاوضات مع أتلتيكو، في حين يرغب برشلونة الحصول على 30 مليون يورو للسماح برحيل المهاجم الهولندي.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قد حدد بالفعل الحارس الجديد الذي من الممكن أن يعمل كحارس ثاني في "البلوجرانا".

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيتحرك من أجل التعاقد مع ستول ديميتريفسكي حارس رايو فاييكانو.

ومن المنتظر أن يرحل نيتو عن برشلونة خلال يناير الجاري في محاولة لتحسين وضع النادي الكتالوني الاقتصادي.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة يفكر جديًا في خيار التعاقد مع الفرنسي ألكساندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي.

عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله متاحًا للانتقال بالمجان في الصيف المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن جافي لاعب وسط برشلونة ليس مهتمًا بفكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جافي يرغب فقط في الاستمرار مع برشلونة من أجل الاستمرار في عملية تطوره.

مانشستر سيتي كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع جافي، إلى جانب ليفربول وتشيلسي، لكن تلقت هذه الأندية صدمة قوية بقرار جافي.