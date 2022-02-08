أخبار برشلونة: تشافي يريد كوندي .. وأياكس يتحرك لاستعادة ديست

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز يخطط لدعم مركز قلب الدفاع بالتعاقد مع لاعبين جديدين.

الصحيفة الإسباني أشارت إلى أن برشلونة يرغب في ضم الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني كشف أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا من أجل التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

أراوخو لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع برشلونة على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات مدافع أوروجواي، وقدم له عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة أمامه قرار صعب لاتخاذه في الصيف المقبل.

ويعاني بوتش من أجل المشاركة خلال الموسم الحالي مع برشلونة، وتشير التقارير إلى أنه يفكر في مغادرة "كامب نو" بنهاية الموسم من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن أياكس الهولندي عاد من جديد لمحاولة التعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

ديست يعاني من أجل تثبيت أقدامه في برشلونة خلال موسمين، وقد يحصل على فرصة العودة إلى أياكس في الصيف المقبل.